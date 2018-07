Una grande festa per il primo anno di Luccasenzabarriere onlus

PORCARI – Luccasenzabarriere onlus ha compiuto il primo anno di vita e per festeggiare ha riunito soci e amici presso il ristorante pizzeria Stefan di Porcari. “Grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla nostra festa, ma anche agli amici che non sono potuti venire perché già in ferie o per altri motivi personali” ha dichiarato il presidente e fondatore della onlus Domenico Passalacqua.

La serata si è svolta sabato 21 luglio, in un clima al tempo stesso cordiale e informale, accompagnato da piatti gustosi e buona musica. Tra una portata e l’altra, il presidente Passalacqua ha ripercorso la storia dell’associazione. Dall’impegno per la diffusione dello sport tra i disabili alle battaglie per l’accessibilità, dalla mappatura delle barriere architettoniche al progetto “Ti accompagniamo noi” per il trasporto delle persone con difficoltà di movimento: sono stati numerosi i progetti attivati in questo primo anno di attività, e ancora molti di più quelli in programma.

Un’ottantina i partecipanti al compleanno, tra cui si potevano riconoscere tanti amici storici della onlus, tra cui la “mascotte” Eugenio Pepi, l’imprenditore Massimiliano Pisani, il campione paradressage Denis Coku e il motociclista Stefano Mango. Presenti pure le consigliere comunali Rossana Giusfredi (Capannori) ed Eleonora Lamandini (Porcari). E poi gli amici di Avis Altopascio, Ada Lucca, Casa di cura Gori di Marlia. «Un ringraziamento speciale lo voglio rivolgere a Joseph Di Masi, proprietario del laboratorio Il Pastaro di Lucca, per il bellissimo dolce che ha regalato all’associazione per il suo primo compleanno», ha affermato Domenico Passalacqua.