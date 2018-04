Una giuria popolare al XXX Premio Letterario Camaiore Francisco Belluomini

CAMAIORE – Il Comune di Camaiore, in occasione della XXX Edizione del Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini, informa i cittadini della possibilità di far parte della Giuria Popolare, così come avvenuto nelle precedenti edizioni. La Giuria Popolare, espressione delle varie fasce sociali cittadine, sarà composta da 50 persone. Ne faranno parte, di diritto, i 10 ragazzi che risulteranno vincitori della 12^ rassegna “La poesia dei ragazzi”, riservata agli studenti delle classi terze delle scuole Secondarie di primo grado del nostro Comune e agli studenti dell’Istituto Chini-Michelangelo di Lido di Camaiore.

I nominativi dei rimanenti 40 componenti saranno sorteggiati a cura della Segreteria Organizzativa e dalla segreteria di Presidenza fra coloro che avranno presentato formale richiesta, entro il 15 giugno 2018, all’Ufficio Protocollo del Comune di Camaiore. Per far parte della giuria popolare, è requisito indispensabile essere residente nel Comune di Camaiore o, se non residente, lavorarvi stabilmente. Avrà precedenza chi non ne ha mai fatto parte. Il modulo da compilare è disponibile sul sito istituzionale del Comune, nella sezione Cultura e spettacolo, Modulistica e servizi online o nella pagina dedicata al Premio all’indirizzo http://www.comune.camaiore.lu.it/it/arte-cultura/premio-letterario-di-camaiore.

Le copie di ognuno dei cinque libri finalisti saranno consegnate ai componenti della Giuria Popolare entro il mese di luglio 2018; con i libri sarà consegnata anche la scheda per la votazione dell’opera scelta, che dovrà essere restituita durante la cerimonia di premiazione, prevista per sabato 18 settembre 2018.