Una giornata di confronto su ‘Digital Food Communication’ a Confcommercio

LUCCA – Sarà una mattinata formativa molto interessante per il mondo della ristorazione – e più in generale per quello dei pubblici esercizi, ma anche di attività come forni e gelaterie ovvero sia di tutti coloro che appartengono alla sfera del settore alimentare – quella in programma domani (martedì) a Palazzo Sani, sede di Confcommercio Lucca sul tema “Digital food communication – strumenti digitali per intercettare nuovi clienti”. L’iniziativa, a ingresso libero e gratuito e realizzata da Confcommercio in collaborazione con l’azienda Foodies Trip, prenderà il via alle 8,30 con la registrazione dei presenti, per poi entrare nel vivo con una serie di interventi degli esperti di Foodies Trip in materia di utilizzo di social e recensioni online, e più in generale degli strumenti digitali, finalizzati a migliorare la visibilità e la promozione del proprio locale attraverso la rete. I lavori si concluderanno attorno alle 12 – 12,30. Per maggiori informazioni sull’evento è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Lucca

(referente Nicola D’Olivo 0583/473135; dolivonicola@nullconfcommercio.lu.it).

L’evento verrà poi replicato mercoledì pomeriggio, con le medesime modalità e finalità, nella sede Confcommercio di Massa (via Massa Avenza, 38/c).