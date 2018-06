Una folla arcobaleno ha colorato il Cortile degli Svizzeri: successo per l’iniziativa per dire sì ai diritti e no all’omofobia

LUCCA – Una folla arcobaleno ha colorato, per tutta la giornata e serata di ieri (venerdì 8 giugno) il Cortile degli Svizzeri, nel Centro storico di Lucca. E’ stata un successo, infatti, la manifestazione #lovewins: l’iniziativa, promossa dai Comuni di Lucca e di Capannori e dalla Provincia, per dire sì ai diritti e no a omofobia, bifobia e transfobia. A partire dal primo pomeriggio, i banchetti sotto il loggiato del Cortile sono stati animati dalle tante associazioni che hanno aderito all’appuntamento,e che si sono anche alternate sul palco: LuccAut, Croce rossa italiana di Lucca, CGIL, ANPI, Maschile Plurale, Famiglie arcobaleno, Collettivo BIT – Bisessuali in Toscana, Amnesty International, CEIS, la Città delle donne, Arci, Libera, Agedo, New Romalen. Ad emozionare i partecipanti,, ci hanno invece pensato i gruppi che si sono esibiti, dando vita ad una vera e propria maratona musicale: i BK, Fuori Posto, Afroquiesa Orchestra, Perfetti sconosciuti, Honeybird, fino ad arrivare a Effenberg e agli Esterina. A portare i saluti degli Enti organizzatori, ci hanno pensato il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e il suo consigliere comunale delegato ai diritti, Daniele Bianucci, e l’assessora di Capannori alle politiche sociali e giovanili, Lia Micciché. Tutti e tre hanno voluto evidenziare l’importanza di un appuntamento che, attraverso la valorizzazione di tutte le differenze presenti nella nostra comunità, possa contribuire a rafforzare una comunità sempre più aperta, rispettosa e solidale.