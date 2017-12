Una festa di Natale speciale per l’Allegra Brigata

CAPANNORI – Una serata per festeggiare un’anno che ormai si sta chiudendo, quella organizzata dal direttivo della società marliese sportivo-sociale dell’Asd L’Allegra Brigata Special Olympics, rivivendo quei momenti che lo hanno caratterizzato attraverso immagini, video e testimonianze di atleti, volontari, tecnici e genitori. Un convivio che si è tenuto a Montecarlo presso la fattoria Il Poggio, che è stato anche un modo per condividere l’anno trascorso e altresì un modo ancora per ringraziare, attorno a una bella tavolata e naturalmente visto il contesto montecarlese con un buon bicchiere di vino, tutte le associazioni che collaborano od aiutano questo gruppo marliese.

E’ stata una grande cena alla presenza di oltre 160 persone con tante situazioni piene di vita, di sorprese e di emozioni forti. Proprio queste ultime hanno caratterizzato questo evento, con una carrellata di immagini che hanno raccontato un’anno di grandi risultati tramite la proiezione di foto-ricordo e filmati non solo delle tante medaglie conquistate (e qui parliamo soprattutto dei tre metalli preziosi, in quanto innanzi tutto lo spirito dello Special Olympics è quello di premiare tutti anche quelli oltre il podio che rientra a livello internazionale nel Programma Educativo che propone ed organizza allenamenti ed eventi per persone con disabilità intellettiva e per ogni livello di abilità) non solo a livello Nazionale ma anche Mondiale, ma pure di avventure raccontate dai ragazzi, che hanno reso la serata magica come sempre.

«E’ stata una serata bellissima – spiega Claudia Maiorano direttore Special Olympics Lucca – tante le emozioni raccontate e condivise, per questo ringrazio i nostri atleti e i nostri volontari, grazie a loro ci saranno sempre storie da raccontare, vittorie dentro e fuori dai campi. Bellissimo il momento di condivisione dell’avventura dei mondiali in Austria dello scorso marzo per gli atleti Luciano e Matilde e il passaggio di testimone per la nuova convocazione di un’altra atleta convocata per i mondiali di Abu Dhabi nel marzo 2019 che vedranno la partecipazione di Marina Petri».

Marina Petri ha 27 anni e fa parte del team L’Allegra Brigata dal 2010 ed ha praticamente saputo della convocazione ufficiale proprio durante il convivio. All’annuncio dato per microfono è seguito un urlo di gioia e stupore da parte della disorientata Marina accompagnato dal sostegno di tutti gli altri atleti della Brigata e dall’emozione dei genitori e di tutti i presenti. Ai Giochi Mondiali Estivi Special Olympics del 2019 che si svolgeranno appunto in Medio Oriente, ad Abu Dhabi, la nostra atleta vestirà la maglia azzurra dell’Italia nella squadra di bowling, rappresentando così oltre alla nostra nazione anche Lucca e soprattutto la piccola realtà sportiva de L’Allegra Brigata.

«Con questa bella notizia di una nuova convocazione mondiale – conclude Maiorano – vogliamo augurare un Buon Natale a tutti coloro che sostengono i nostri sogni, a tutta la città di Lucca e alla provincia lucchese. Desidero infine ringraziare pubblicamente: il team organizzatore della serata “brigata party”capitanato da Rosaria Ducceschi, chi ha contribuito con donazioni: Memorial Barbara Costa, Mario Pardini, Mario Fazzi Mario (A. Celli), Memorial Dj Tosi (grazie a Claudio Bianchi), Algia Panattoni, il Mondo di Claudio Marchini, LuccArtigiani, Irc nazionale insieme associazione Mirko Ungaretti che ci ha donato un defribrillatore. A Carmine e Loredana e alle aziende che hanno contribuito ai premi della bellissima e ricca lotteria della brigata: Cantina Lunae, Fattoria di Petrognano, Buca di S. Antonio, Fisio 2005, Cooperativa l’Unitaria, Ostello il Rio di Vorno, Centro Estetico Moorea Club, Frantoio Lenzi, Frantoio sociale del Compitese, Az. Agricola Stefanini, La Valle del Sole, Macelleria Celli, Confagricoltori. Un ringraziamento particolare alle associazioni che collaborano con noi: Palasport Bowling Lucca, Atletica Virtus, la Focolaccia Sci di Fondo, Centro Minibasket Lucca, Le Mura Basket femminile, Lucchese Libertas, Anffas Lucca, Fasm, associazione Luce, Adl Lucca le scuole: Isi Pertini, Isi Machiavelli e Polo Fermi per i progetti di gruppo sportivo e le collaborazioni di alternanza scuola/lavoro, Il Sorriso di Stefano, Drinkers, Panatlhon, Unitalsi e Associazione teatrale Aeliante».