Una domenica all’oasi “Bosco del Bottaccio” con Wwf Alta Toscana

CAPANNORI – Prosegue l’iniziativa “Oasi aperta” promossa da Comune di Capannori e Wwf Alta Toscana onlus per scoprire l’oasi Wwf “Bosco del Bottaccio”, area naturalistica che si trova a Castelvecchio di Compito. Domenica 25 febbraio alle ore 11, con ritrovo in loco, è in programma una visita guidata.

L’ingresso è gratuito per residenti a Capannori, soci Wwf e bambini accompagnati fino a 12 anni, 3 euro per tutti gli altri. Per informazioni: Wwf Alta Toscana Onlus: 349 4340393, 349 8542253 boscobottaccio@nullwwf.it,altatoscana@nullwwf.it,www.capannori-terraditoscana.org, app myCapannori.