Una domenica all’insegna della biodiversità e della natura con la ‘Corsa dell’Orso’

LUCCA – Domenica 22 luglio si terrà la 14^ edizione della “Corsa dell’Orso” diventato ormai un appuntamento per l’estate dell’Orecchiella. L’evento podistico non competitivo, organizzato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca in collaborazione con il Gruppo Sportivo Orecchiella , prevederà tre percorsi di 3 – 5 – 10 km. I partecipanti, di corsa o camminando, potranno attraversare gli angoli più suggestivi delle tre Riserve Naturali dello Stato: Orecchiella – Pania di Corfino – Lamarossa,.

La partenza è prevista per le ore 10, il ritrovo per le iscrizioni alle ore 8,30.

Anche quest’anno sarà un’ottima occasione per vivere la Biodiversità.

Presso il Centro Visitatori inoltre, proseguono le visite guidate gratuite il martedì ed il sabato, alle ore 10,30 ed alle ore 15,00, a cura del personale in servizio presso la Riserva Naturale Statale Orecchiella.

CONTATTI UTILI

 Centro Visitatori dell’Orecchiella – Loc. Orecchiella San Romano di Garfagnana (Lucca), tel. 0583.619098, email: orecchiella@nulllibero.it – Nucleo Carabinieri Tutela Biodiversità Orecchiella 0583.619002

 Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Lucca, tel. 0583.955525, fax 0583.953775, e mail: 043594.001@nullcarabinieri.it