Una domenica al ‘Bottaccio’ con il Wwf: ecco come

CAPANNORI – Torna domenica 8 aprile la visita guidata all’Oasi Wwf “Bosco del Bottaccio” di Castelvecchio di Compito, area naturalistica dove sono ancora conservati il bosco e la zona umida a testimonianza di quello che un tempo era il paesaggio delle pianure interne della Toscana. Due sono gli appuntamenti: alle ore 11 e alle ore 14.30.

Per une migliore gestione della visita, dato che l’accesso è consentito a un massimo di 25 persone per volta, si consigliano le persone interessare di prenotare il turno desiderato scrivendo a boscobottaccio@nullwwf.it oppure tramite messaggio Facebook alla pagina “Oasi WWF Bosco del Bottaccio”. L’ingresso è gratuito per residenti nel Comune di Capannori, soci WWF e bambini sotto i 12 anni, 3 euro per tutti gli altri.

La visita guidata viene organizzata nell’ambito di “Oasi aperta”, iniziativa promossa dal Comune di Capannori e da Wwf Alta Toscana Onlus per far scoprire questo angolo incantato di territorio.

Per informazioni WWF Alta Toscana Onlus: 349/4340393 e 349/8542253.