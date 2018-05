Una caccia al tesoro a tema ‘alimentare’ e una cena per tutti: l’integrazione passa dal cibo

LUCCA – Caccia al tesoro nel pomeriggio per i più piccoli e cena ‘porta e condividi’ in piazza per tutti: questo è il programma di sabato 26 maggio, organizzata dal Forum per la cooperazione internazionale, coordinato dal Comune di Lucca con l’obiettivo di migliorare il dialogo e la dimensione multiculturale del territorio.

«Il cibo è fondamentalmente cultura – dice l’assessore al Sociale, Lucia Del Chiaro – e unisce tutti. In qualche modo fa sentire ‘a casa’, anche quando siamo a molti chilometri dalla terra dove siamo nati. Per questo abbiamo pensato che legare una manifestazione come la ‘Caccia al Tesoro’, che torna per il quarto anno consecutivo ad animare le piazze e le strade di Lucca, al cibo sia un interessante modo di fare integrazione. Attraverso il gioco si amplia la possibilità di conoscersi e, allo stesso tempo, si fanno propri messaggi importanti di integrazione e rispetto reciproco: questo è il valore aggiunto della ‘Caccia al tesoro’ di Lucca».

LA CACCIA AL TESORO – Dal titolo ‘Pirati affamati’, sarà una gara a tappe che ‘invaderà’ pacificamente tutto il centro storico. L’appuntamento è alle 14:30 davanti al loggiato di Palazzo Pretorio, mentre la partenza sarà alle 15:30. Infine le premiazioni si svolgeranno alle ore 18.30. Al termine delle prove inoltre sarà offerta una merenda. Si giocherà a squadre composte da un minimo di quattro a un massimo di 6 componenti. In caso di accorpamenti composti da giovani di età inferiore ai 14 anni sarà necessaria la presenza di almeno un adulto per squadra. Sarà attivato un unico percorso, valido sia per gli adulti che per i bambini. E’ prevista l’assegnazione di punti “bonus” per le squadre che si presenteranno con una composizione multiculturale o che saranno disponibili a modificare in tal senso la propria composizione in sede di iscrizione alla Caccia al Tesoro. Per ciascuna prova sarà attribuito un punteggio e, complessivamente, ci saranno tre ore di tempo per portare a termina la caccia al tesoro. Vincerà la squadra che realizza il punteggio più alto. Ogni squadra dovrà avere un nome e potrà avere un segno di riconoscimento. Sono coinvolte nell’organizzazione dell’iniziativa, in quanto aderenti al Forum per la Cooperazione, molte associazioni di volontariato che operano nella provincia, tra le quali Cartias, Slow Food, Lucca Tuareg, Amani Nyayo, Equinozio e Arci Lucca. Non mancheranno i premi alle tre squadre che si aggiudicheranno un posto sul podio. Alla prima classificata sarà consegnato un biglietto per ciascun componente per partecipare a un concerto del Summer Festival; la squadra che arriverà seconda vincerà invece i biglietti per l’edizione 2018 di Lucca Comics & Games e, infine, ciascun giocatore della squadra terza classificata si aggiudicherà un cesto di prodotti alimentari.

COME SI PARTECIPA – Per partecipare alla caccia al Tesoro è richiesto 1 euro a persona (gratis per i bambini sotto i 12 anni). Per informazioni è possibile telefonare al numero 0583.442002. E’ possibile iscriversi entro il 23 maggio compilando il modulo scaricabile dal sito del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it) alla pagina dedicata alla Caccia al Tesoro. È possibile anche scrivere all’indirizzo mail mlombardi@nullcomune.lucca.it. In ogni caso, è comunque consentita l’iscrizione anche il giorno della gara, sabato 26 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 al desk che sarà allestito sotto il loggiato di Palazzo Pretorio. Sponsor dell’iniziativa sono: D’Alessandro e Galli, Fonte Ilaria e Lucca Crea Srl.

E LA SERA TUTTI A TAVOLA – Se il pomeriggio è dedicato ai più piccoli con la gara, la sera è invece per tutti: è stata, infatti, organizzata una cena in piazza San Francesco: a partire dalle ore 20.30, evento sul modello “porta e condividi”. Una cena per condividere cibi ed esperienze dal mondo”. L’idea della cena prende spunto dal volume realizzato dagli alunni dell’Isi Pertini dal titolo “Ricette di integrazione”, edito dalla Pacini Fazzi Editore. Attraverso il testo gli studenti hanno voluto raccontare testimonianze di integrazione e di incontro tra culture che hanno alla base il cibo e la sua condivisione, oltre a ricette culinarie. Durante la cena sarà data lettura di alcune testimonianze da parte degli autori del libro.

Per partecipare alla cena non è necessaria l’iscrizione ma sarà sufficiente portare cibi cucinati da condividere con gli altri partecipanti. Le pietanze saranno consegnate agli organizzatori e posizionate su un tavolo a disposizione di tutti i commensali. Il vettovagliamento e l’acqua invece saranno forniti direttamente sul posto gratuitamente. I partecipanti troveranno un allestimento di tavoli e sedie per poter gustare comodamente i cibi e passare una serata piacevole in compagnia. Al termine della cena ognuno sarà invitato a sparecchiare la propria posizione gettando i rifiuti negli appositi contenitori. L’evento è organizzato in collaborazione con i commercianti di piazza San Francesco, Maria Pacini Fazzi Editre e il Comitato Popolare Piazza San Francesco. Per informazioni: 0583.442002 – mlombardi@nullcomune.lucca.it.

«Sono contenta che questa iniziativa si stia realizzando così bene – conclude l’assessore alle Attività produttive, Valentina Mercanti -: per me è fondamentale l’aspetto culturale del cibo e una cena come quella che si svolgerà in piazza San Francesco è un ottimo modo per realizzare condivisione e integrazione non solo a parole, ma soprattutto con i fatti. E’ importante che concetti forti e pesanti come quello dell’integrazione possano essere veicolati attraverso situazioni ‘leggere’ come quella di una cena, poiché in questo modo possono venire assimilati in maniera più efficace».