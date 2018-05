Una app per segnalare i guasti alla rete elettrica per i non udenti

LUCCA – È disponibile anche per il servizio segnalazione guasti di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, l’applicazione Pedius destinata ai non udenti che sfrutta le tecnologie di sintesi e riconoscimento vocale per avere informazioni sulla fornitura di energia elettrica.

Il progetto nasce dall’esigenza di rispondere a una sfida importante: quella della piena integrazione delle persone sorde e della loro efficace comunicazione con il contesto ambientale in cui vivono. La soluzione, in un’ottica di vicinanza e di ‘caring’, è Pedius, una ‘app’ totalmente gratuita e facilmente scaricabile da piattaforma IOS e Android.

In aggiunta alle funzioni già disponibili, l’utente trova da oggi il servizio di segnalazione guasti della società di distribuzione da utilizzare per segnalare un disservizio o per avere informazioni sulle interruzioni programmate o ancora aggiornamenti sull’evoluzione di una disalimentazione.

Dal punto di vista tecnico, la chiamata avviene tramite VoIP dall’infrastruttura Pedius. Durante la telefonata, l’utente può utilizzare la sua voce o scrivere i messaggi che verranno letti da una voce artificiale all’operatore telefonico; Pedius trascrive tutto in tempo reale. L’unico requisito richiesto per usufruire del servizio è un collegamento internet.