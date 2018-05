Un weekend ‘per famiglie’ al Puccini Museum: ecco gli appuntamenti

LUCCA – Il Puccini Museum, in occasione di Lucca Classica Music Festival, organizza degli appuntamenti dedicati alle famiglie, in particolare si tratta di laboratori didattici, giochi e visite animate per avvicinare i bambini al mondo della musica e dell’opera un’opportunità in più per trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura e del divertimento.

Gli appuntamenti in programma sono:

5 maggio 2018

ore 11:00 – Puccini Museum – Io gioco con Giacomo – Visita guidata per bambini a Casa Puccini

ore 17:00 – Puccini Museum – Ti racconto l’opera: La Turandot

6 maggio 2018

Al termine dell’attività laboratoriale è prevista la visita guidata al Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini a cura degli studenti dell’ISI Pertini di Lucca, attività progettuale nell’ambito del percorso didattico “Guida per 1 giorno”.

Consigliato a bambini tra i 3 e 8 anni. Durata 1 ora e mezzo circa. Costo: bambini dai 4 agli 8 anni € 7,00 (sotto i 4 anni gratuito)

E’ possibile prenotarsi inviando una mail (info@nullpuccinimuseum.it) o telefonando alla Bookshop del Museo (Tel. 0583 584028).

Vista la disponibilità limitata dei posti, le richieste di prenotazione saranno evase in base all’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si ricorda che gli orari di apertura sono i seguenti: Museo Casa Natale dalle 10:00 alle 19:00 con orario continuato, Bookshop dalle 9:30 alle 19:30 con orario continuato.