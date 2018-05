Un weekend di successi per l’Asd Marciatori Antraccoli

LUCCA – Tante emozioni il 5 e 6 maggio per nostri marciatori Antraccoli. Emozioni forti per chi si è cimentato nelle gare di endurance e di velocità ed ha centrato i traguardi prefissati ed altrettanto forti per coloro che con impegno hanno cercato di centrarli ma per qualche motivo non ce l’hanno fatta. In ogni caso, per entrambi, la soddisfazione di essere stati protagonisti di gare di livello, essersi divertiti e, come sempre, contraddistinti per lo spirito di squadra che nell’Asd marciatori Antraccoli regna sovrano.

Ma veniamo agli eventi.

Sabato 5 maggio a Foiano della Chiana, la Sei ore del donatore, gara vinta dal campione del mondo di Ultramatona Giorgio Calcaterra, il nostro Alessandro Tuccori nel tempo a disposizione ha coperto ben 58.1 km giungendo 28° al traguardo. Ottimo risultato.

L’evento di maggior richiamo è stato sicuramente la mezza maratona di Lucca che ha visto una vera e propria invasione di “anatraccolotti”. 61 iscritti, 59 partenti, 56 arrivati, 1181.43 km percorsi dall’ Asd marciatori Antraccoli nell’ambito di questa manifestazione più le nomerose persone del gruppo che si hanno presidiato le strade del centro storico per garantire la sicurezza nella corsa. Numeri importanti, da record che sicuramente hanno dato importanza e colore alla corsa e che hanno determinato la 1° posizione nella classifica a squadre dell’evento.

Ma Domenica 6 maggio è da ricordare per questi importanti risultati:

Il primo importante risultato di rilievo fuori provincia l’abbiamo ottenuto alla bellissima Maratona dell’isola d’Elba, gara panoramica ma con un percorso collinare impegnativo.

Straordinaria prestazione di Luca Picchi 9° assoluto e 6° di categoria chiudendo la gara in appena 2 ore e 55 minuti, un tempo che rappresenta anche il nuovo personal best sulla distanza regina dell’atleta. La maratona dell’Elba hanno visto coinvolti anche i nostri Nicola Paladini e Massimiliano “wiki” Vitellaro come pace maker e motivatori.

Donatella Serafini sul gradino più alto del podio di categoria è il risultato di maggior rilievo ma molti sono stati i personal best realizzati dai nostri atleti, ne citiamo solo un paio, quelli cercati e voluti con tutto il cuore, senza far torto agli altri: Stefano Giorgetti e Enrico Pierotti. Inoltre, la mezza è stata occasione di debutto per gli atleti Nicola Melani e Gianni Poggelli sia con la nostra maglia che in gara su questa distanza. Alla Run for Life a Cecina, Serena Buti 4° di categoria e battesimo con i nostri colori per Riccardo Galligani. Alla Dormisacco per i colli di Buggiano, Luca e Alessandro Stefanini, Michela Ruberti e Mauro Fenili bellissima 6° posizione assoluta per Alessandro, mentre Luca 18° tra i Veterani. Non dimenticate, l’appuntamento del prossimo 27 maggio, ovvero la 42° sgambata del paese di Antraccoli, non competitiva organizzata dall’ A.s.d. marciatori Antraccoli Lucca con ritrovo e partenza dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dallo spazio sagra di Antraccoli (LU).