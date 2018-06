Un weekend di sport per l’Asd Marciatori Antraccoli

LUCCA – Week-end di sport vissuto all’insegna dello spirito di squadra questo del 2 e 3 giugno per l’Asd marciatori Antraccoli con corse non competitive in zona e agonismo in e fuori Toscana.

Sabato nell’ambito del Trofeo Podistico Lucchese, la marcia della Pubblica assistenza a Chiesina Uzzanese, con bella 15 km, non competitiva, per lo più sul poggio del fiume Pescia; un ottimo 3° posto nella classifica squadre per noi.

Domenica nell’ambito del Trofeo Podistico Lucchese, la 36° marcia dello Zappello, a Gallicano, con la dura ma affascinante salita passando dal bosco all’eremo di Calomini. 7° posto in classifica squadre per noi.

Domenica è di scena anche la 7° prova del Criterium podistico Toscano, la “1° Corri nel Parco” nel parco di San Rossore a Pisa, gara veloce sulla distanza di 8 km

Al solito ottima prestazione della nostra Donatella Serafini, 4° di categoria, con cui mantiene saldamente la leadership nella classifica LADIES Femminile con 70 punti di vantaggio sulla seconda.

Ancora molto bene anche lo “Zione” Rosario Vitellaro, 9° di categoria che grazie al risultato mantiene l’8° posizione in classifica generale, ma bene anche Paolo Capriotti 13° e Claudio Angeloni 14° tutti nella categoria Argento Maschile e con ottime prospettive di guadagnare posizioni nelle prossime gare.

Da registrazione anche la prestazione di Nicola Paladini, a premio, con il 10° posto nella categoria Senior.

Dopo 11 gare valide per la classifica a squadre del Criterium podistico Toscano, Asd Antraccoli ancora al 4° posto.

Sempre domenica, ben 16 atleti dell’Asd antraccoli hanno preso parte alla 19° Cortina-Dobbiaco, 30 km nello scenario delle Dolomiti, una gara che ha coinvolto oltre 3200 atleti. Al di là dei risultati individuali tra i quali spiccano quelli di Lucca Picchi 93° assoluto e 17° di categoria, Elisabetta Luchi 30° di categoria e Barbara Perut 32° di categoria, questa gara racconta la “fatica, sudore, sacrificio…” per conquistare il traguardo come ci racconta la nostra Nada Andreini, e la storia di amicizia, allenamenti fatti insieme e forte solidarietà e aiuto reciproco nei momenti di maggiori difficoltà delle nostre insuperabili 5 atlete Barbara Perut, Paola Sousa, Irene Cerrai, Barbara Novelli e Nada Andrein