Un vero e proprio festival a Torre del Lago con “Puccini a Scuola” 2018

TORRE DEL LAGO – Prende il via lunedì 7 maggio il Festival Puccini a Scuola, un ricco calendario di spettacoli che propone fino a tre turni giornalieri in cui i protagonisti saranno anche i ragazzi delle scuole che durante l’inverno hanno partecipato al Progetto Puccini a Scuola.

Un programma di attività organizzato dalla Fondazione Festival Pucciniano nel corso della stagione invernale per stimolare l’interesse e la curiosità di bambini e ragazzi nei confronti del teatro d’opera e del patrimonio pucciniano. Attività pensate anche per educare il pubblico di domani ad una fruizione consapevole dell’opera lirica.

Anche quest’anno numerose le scuole di ogni ordine e grado che con le loro insegnanti hanno accolto con entusiasmo la proposta della Fondazione e che hanno stimolato i ragazzi con numerose attività per offrire a tutti la possibilità di diventare veri e propri protagonisti di uno spettacolo!

Al termine del percorso, come ogni anno, il Teatro di Torre del Lago si anima di centinaia di ragazzi che in più turni giornalieri saranno in scena, insieme ad artisti del Festival Puccini per i diversi spettacoli in programma. Il Via lunedì 7 con lo spettacolo “il magico mondo di Turandot” ideato e curato da Serenella Gragnani che guiderà i ragazzi alla scoperta dei tanti e affascinati personaggi della favola incompiuta di Giacomo Puccini.

Il 15 maggio presso l’auditorium Enrico Caruso sarà in scena con la partecipazione dell’Istituto Suore Mantellate la Commedia musicale in un atto L’incredibile giornata di FEDERICO e l’allodola di Simone Dini Gandini con musiche di Saverio Rapezzi e la regia Manuel Renga.

In cartellone anche la ripresa di Pinocchio (16 e 17 maggio) l’opera lirica ispirata all’intramontabile capolavoro di Collodi, scritta e musicata da Natalia Valli, soprano, pianista e compositrice di origini russe. Una fiaba che incanta grandi e piccini allestita per il progetto Puccini a scuola 2018 con la collaborazione di Angelo Bertini (regia) e Vania Bonetti (aiuto regia) e Bianca Bertini (costumi). Seguite il cartellone vi aspettiamo ad applaudire.

Lunedì 07 maggio 2018 – TURANDOT spettacoli alle ore:

11:00 scuola Puccini di Torre del Lago classi V A, B + scuola Tenuta di Viareggio classi IVA,B

15:30 scuola Tomei di Torre del Lago classi IV A,B,C + scuola Manzoni di Marlia classe V

18:00 scuola Bartolozzi di Uzzano classe IV