Un venerdì di grande cinema al Lucca Film Festival con il registra inglese Stephen Frears

LUCCA – Sarà il regista Stephen Frears la star internazionale sul “red carpet” del Lucca Film Festival e Europa Cinema domani, venerdì 13 aprile alle 20.30, in occasione della consegna del premio alla carriera al cinema Astra e dell’omaggio cinematografico che il festival gli ha dedicato.

Il regista britannico, due volte candidato all’Oscar, ritirerà il premio alla carriera e introdurrà, insieme al giornalista e critico cinematografico di Bad Taste Francesco Alò, la proiezione di Le relazioni pericolose (UK 1988) film con un cast stellare che gli valse l’ambita statuetta per la miglior regia.

Al Cinema Centrale (via di Poggio, 36) – Inizia alle 15, la sesta giornata della kermesse cinematografica, con il Concorso internazionale di cortometraggi. Si prosegue con Driver (Israele, 2017), in programma nel Concorso internazionale di lungometraggi per le 17, sulla storia di un emarginato che sfrutta a suo favore le sfortune dei più bisognosi, sullo sfondo la comunità ebraica ultraortodossa. A seguire il documentario Fotbal Infinit (Romania, 2018), presentato alla Berlinale 2018, su Laurentiu Ginghina eccentrico allenatore di calcio che vuole riformare le regole di questo sport.

Presso l’Auditorium Vincenzo da Massa Carrara (via San Micheletto, 2) – Il primo appuntamento è quello con la sezione Education dedicata agli alunni delle scuole. Alle 10 sarà proiettato il documentario Non parliamo di questa guerra (Italia, 2017) che pone sotto i riflettori un aspetto della Prima Guerra Mondiale spesso dimenticato: le punizioni che l’Italia inflisse ai propri soldati disertori. Al termine della proiezione è prevista una conversazione con il regista Fredo Villa. Le proiezioni riprenderanno nel primo pomeriggio alle 15 con il documentario Restare Vivi: un metodo (USA, 2016) di Wanted Cinema in cui Iggy Pop rilegge intensamente le parole e dialoga con lo scrittore Michel Houellebecq. A seguire una selezione di videoclip firmati da Anton Corbijn, che è stato ospite del festival martedì scorso, e il suo documentario Depeche Mode (UK, 2013). Alle 21 Nico, 1988 (Italia e Belgio, 2017) film, pluripremiato ai premi David di Donatello 2018, che racconta la seconda vita della cantante Christa Päffgen, in arte “Nico”, musa di Andy Warhol, dopo la fine dei Velvet Underground.

Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (Piazza San Martino, 4) – In programma alle 10 la proiezione di Robert Doisneau: la lente delle meraviglie (Francia, 2016) di Wanted Cinema in collaborazione con il Museo della Grafica di Pisa. Ritratto di uno dei più grandi fotografi del XX secolo, grazie a un ricco archivio di immagini inedite, interviste ai suoi amici, “complici” e rarissimi video di repertorio.

Cinema Centrale di Viareggio (via Cesare Battisti, 67) – Secondo appuntamento a Viareggio per il Lucca Film Festival e Europa Cinema. Dalle 15 saranno proiettati i cortometraggi selezionati all’interno del Concorso internazionale dei cortometraggi.