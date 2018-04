Un tuffo nella yachting industry con il Superyacht Captains’ Forum all’interno dell’evento YARE 2018

VIAREGGIO – Il sole alto nel cielo, un vento fresco che annuncia l’estate, un mare che sembra ancora più blu e yacht in ogni angolo che fanno venire voglia di saltarci sopra e perdersi nell’oceano pacifico cullati dalle onde. È questa la cornice che ha ospitato ieri, 19 aprile, il Superyacht Captains’Forum all’interno dell’evento YARE 2018.

L’appuntamento internazionale dedicato alla yachting industry, svolto per il primo anno nella darsena di Viareggio, punto focale di uno dei distretti nautici più conosciuti al mondo, per l’occasione ha ospitato 500 capitani provenienti da tutto il mondo e riuniti per discutere quali sfide, quali opportunità e il tipo di approccio al mercato retif e aftersales devono porsi le imprese nel prossimo e medio futuro sulla base di una flotta di yacht a livello globale che conta 5649 yacht dai 30 fino ai 100m.

Protagonisti dell’evento il cantiere Lusben, il Club Nautico e il cantiere Perini che hanno ospitato i partecipanti all’evento e messo a disposizione le loro sale per workshop e conferenze.

Vincenzo Poerio, presidente di YARE, che, all’interno del cantiere Lusben, ha sottolineato quanto siano importanti manifestazioni come queste per Viareggio che acquista sempre più prestigio e professionalità: “questo evento porta in Versilia e in Toscana un network di aziende e comandanti internazionali di altissimo livello e che, in otto edizioni, è riuscito a coinvolgere circa 900 comandanti, 1.500 aziende dei vari settori interessati e generata più di 10.000 incontri che hanno favorito il business del refit” ha affermato infatti il presidente.

Ospite molto gradito invece il giornalista e editore del The Superyacht media group, Martin H.Redmayne, che, con le sue parole, ha voluto proporre un punto di vista diverso e pragmatico, proprio di chi è maestro della materia.

Le discussioni e i dibatti sono continuati per tutto il giorno nel corso dei tre workshop tra imprese di servizi e comandanti su temi di estremo interesse come la pianificazione del refit di uno yacht medio/grande, gli appalti, i contratti, confrontare preventivi e stime, scegliere i giusti fornitori; monitorare i programmi di lavoro; affrontare test e prove; trattare controversie e penali; focalizzare il ruolo di comandanti, equipaggi, project manager e surveyor. I risultati che emergeranno dai contributi e soluzioni fornite dal mix di esperti (cantieri navali, subappaltatori, fornitori, comandanti, manager e rappresentanti degli armatori) daranno vita ad una pubblicazione “The Perfect Refit Process” curata dallo stesso gruppo editoriale e approvata da Navigo e YARE.

Un esempio di coraggio questo evento, di stare al posso con i tempi e di non restare nelle proprie convinzioni. È stato questo The Superyacht Captain’s Forum: l’occasione di crescere e di andare oltre i propri limiti mettendosi in discussione e confrontandosi con gli altri.

Una bella occasione per rendere Viareggio ancora più all’avanguardia nel settore nautico ma con l’umiltà di sapere che si può sempre crescere ancora.

