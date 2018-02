Un seminario per prevenire i rischi del rinvenimento di ordigni bellici nei cantieri

LUCCA – Il rinvenimento degli ordigni all’apertura di un cantiere è qualcosa che avviene fin troppo spesso nelle nostre zone, dove la Seconda Guerra Mondiale ha lasciato molte bombe nascoste dal tempo e dagli strati di terra.

Come procedere in questi casi, quindi, diviene una questione molto importante per chi deve lavorare e soprattutto dirigere un cantiere: a questo proposito, venerdì (2 febbraio) alle 15, nella Scuola Edile Lucchese, in via della Fornacetta, l’Ordine degli Ingegneri di Lucca organizza un seminario informativo dal titolo ‘Rinvenimento ordigni inesplosi nei cantieri di lavoro’.

Il seminario è organizzato dall’ingegner Amedeo Romanini e il relatore scientifico è il colonnello del Genio Vittorio Lino Biondi (Eod di II Livello, massima qualifica in ambito Nato nel settore della bonifica degli ordigni inesplosi). Il colonnello Biondi è stato insignito dalla Prefettura di Lucca della prestigiosa onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica italiana per aver rimosso un pericoloso ordigno nei pressi della ferrovia a Mologno nel comune di Barga.

L’incontro avrà la durata di 4 ore ed è a numero chiuso. In tale ambito saranno approfondite le tematiche e gli aspetti operativi e giuridici della nuova legge 177 del 2012 che va a integrare il decreto legislativo 81/2008 in materia di rischio da possibile rinvenimento di ordigni nei cantieri, problematica che tuttora genera numerosi incidenti e problemi di sicurezza. Per questa ragione è di importanza vitale per la sicurezza degli operatori del settore e delle maestranze così come della sicurezza pubblica.