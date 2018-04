Un sabato di appuntamenti per Libertas Femminile: in campo Juniores e Pulcine

LUCCA – Sabato ricco di appuntamenti per la Libertas Femminile. Si comincia alle 17,30 con l’impegno casalingo al campo sportivo dell’Acquedotto per la formazione Juniores che affronterà per la Coppa Toscana l’Arezzo. Chiudono il quadro della giornata rossonera le Pulcine che alle 18 dovranno vedersela nell’ultima giornata di campionato, al campo El Nino contro il Segromigno. Due gare molto importanti, in attesa del big match di giovedì prossimo quando le Giovanissime di mister Del Carlo giocheranno la finale di Coppa Toscana con l’Empoli allo stadio Bozzi di Firenze.

“Per noi è una grande soddisfazione – ha commentato Elena Bruno – andare a giocare la finale della Coppa Toscana con le Giovanissime, è il giusto premio ad una stagione da incorniciare. Non dimentichiamo che a breve con le Giovanissime e le Juniores saremo impegnate anche nelle fasi nazionali. Siamo molto contenti di come sta continuando la nostra stagione, che ci sta premiando dei tanti sacrifici fatti”.

Intanto una delegazione della Libertas Femminile domenica prenderà parte alla Marcia delle Ville.