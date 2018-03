Un riconoscimento dal Comune per il ‘Tappino Tour’ di Piano Di Mommio

MASSAROSA – Ieri mattina, il sindaco Franco Mungai e il vice-sindaco Damasco Rosi hanno consegnato una targa a Giuseppe Maggi detto “Bimbo” coach del Tappino Tour di Piano di Mommio, nonché vice-presidente della Federazione Italiana Giuoco Ciclo-Tappo, per essere riuscito, insieme agli atleti della sua squadra a vincere per il terzo anno consecutivo il campionato italiano.

Presenti anche il consigliere delegato allo sport Raffaello Giannini e la consigliera delegata al commercio Cristina Batini.

«Abbiamo voluto consegnare al “Bimbo” – dichiarano il sindaco Franco Mungai e il vice-sindaco Damasco Rosi – una targa e tramite lui all’intera squadra del Tappino Tour non solo perché sono riusciti per il terzo anno consecutivo ad aggiudicarsi il titolo di campioni d’Italia, ma anche perché in questi anni sono stati capaci di ottenere successi facendoci riscoprire un gioco d’altri tempi e lo hanno fatto con allegria e simpatia, divertendosi e divertendo».

«La loro passione è travolgente – concludono Mungai e Rosi – e ovunque vadano riescono a trasmetterla. Hanno inoltre contribuito a portare il nome di Massarosa in giro per l’Italia e crediamo che questo, per la nostra comunità, possa essere motivo di grande orgoglio. Facciamo loro il nostro in bocca al lupo per la nuova stagione sperando che si possa continuare a festeggiare le loro vittorie».