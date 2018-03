Un Primo Maggio di grande musica a Capannori: lo annuncia Menesini su Fb

CAPANNORI – «Il Concertone del Primo Maggio è favoloso». Non una mezzi termini sul post di Facebook nel quale annuncia i protagonisti dell’appuntamento oramai tradizionale di Capannori, il sindaco Luca Menesini. E i nomi, in effetti, non sono da poco: Bobo Rondelli, Giusy Ferreri, i Dirotta su Cuba, Karima e Giorgieness.

«La grande musica in piazza a Capannori – dice il sindaco nel suo post – inizia dalle 15. Ecco i grandi artisti che saranno con noi, in ordine di comparizione sul palco: Giorgieness, Karima, Bobo Rondelli, Dirotta su Cuba e Giusy Ferreri. Questo vuol dire che si comincerà il pomeriggio dopo pranzo con la star dell’indie rock italiano molto amata dai giovanissimi Giorgieness, per poi continuare fino alle 21.30-22 con una kermesse musicale di grande classe che vede nomi di assoluto rilievo».

E Menesini annuncia che ci sarà anche un altro appuntamento, sempre il Primo Maggio: un workshop sulle donne e la musica che si svolgerà in Comune, con Petra Magoni.



«Nei prossimi giorni – promette Menesini nel post – vi svelo il bel programma del 30 aprile, perché sì, anche quest’anno facciamo la doppia giornata di allegria in piazza».



E, infine, risponde già a chi gli chiederà della spesa: «Non un centesimo di più dello scorso anno, ancora una volta portiamo in piazza super cantanti con un budget di circa 38mila euro. Questo grazie agli sponsor, che poi vi dico chi sono perché meritano visibilità».