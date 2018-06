Un pomeriggio all’insegna della solidarietà lunedì 18 al San Francesco

LUCCA – Un incontro che vuole essere una festa per dire grazie e trovare nuovi aiuti. E’ organizzata, lunedì 18 giugno alle 18, nella Cappella Guinigi del Complesso monumentale di San Francesco a Lucca, dai ragazzi che fanno parte dell’associazione Onlus “Natura Nakupenda” fattoria sociale nata sulle colline fra Lucca e Pisa.

Un centro di formazione e lavoro che, con l’aiuto della Fondazione “I Bambini delle Fate” di Franco Antonello, da anni impegnata a sostengo di bambini e ragazzi con problemi legati all’autismo, è nato per dare una opportunità lavorativa ai ragazzi affetti dalla sindrome di autismo o da altre malattie simili, che non permetterebbero loro di poter trovare un ruolo attivo in questa società.

I giovani autistici che frequentano la fattoria vengono introdotti a familiarizzare con l’attività nei campi che li aiuterà a migliorare la loro qualità di vita quando un giorno resteranno soli. I ragazzi coltivano l’orto, producono l’olio, raccolgono la legna e si preoccupano di mantenere “bella” la fattoria, sviluppando nel contempo e liberamente il loro talento.

Da quest’anno inoltre, grazie alla neonata squadra di Baskin, potranno vedersi coinvolti anche nello sport, che sarà di aiuto nelle capacità motorie e nella socializzazione.

Ad oggi sono 40 le aziende che sostengono la fattoria e la festa organizzata in San Francesco sarà l’occasione per ringraziarle tutte per l’aiuto e il sostegno dato fin qui. I ragazzi illustreranno il loro lavoro e i progressi che sono stati fatti e saranno felici di accogliere anche nuovi aiuti.

L’evento è stato reso possibile anche grazie alla ospitalità e sostegno di IMT Scuola Alti Studi Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la collaborazione del Club Tecnologia e Passione.