Un Pinocchio lirico in scena per il Festival Puccini a Scuola

TORRE DEL LAGO – L’intramontabile capolavoro di Collodi va in scena mercoledì 16 e giovedì 17 maggio nell’ambito del Festival Puccini a Scuola: Pinocchio questa volta avrà vita attraverso un’opera lirica scritta e musicata da Natalia Valli, soprano, pianista e compositrice di origini russe.

L’opera, già stata rappresentata con successo a Torre del Lago e in altri numerosi teatri italiani, è divisa in due atti e fu composta su commissione del Teatro Comunale Umberto Giordano di Foggia, con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Uno spettacolo dedicato a tutto il pubblico dai grandi e ai piccini per lo stile voluto dalla compositrice «la musica di Pinocchio passa dalla solare bellezza a momenti grotteschi, da attimi in cui si addentra nelle nebbie della indefinitezza a sonorità fortemente stridenti: non è forse questo il modo migliore di far rivivere le avventure di quel burattino, Pinocchio, che racconta quelli che furono i momenti – fatti di gioia, paure e angosce – che ciascuno di noi, per diversa via, ha vissuto nella propria giovinezza?»

Lo spettacolo in scena a Torre del Lago vede protagonisti anche gli alunni delle scuole. Le Scene, Angelo Bertini, Costumi, Bianca Bertini , Regia Angelo Bertini e Vania Bonetti.

Con Natalia Valli nel ruolo de La Fata

Bianca Barsanti – Pinocchio

Veio Torcigliani – Geppetto

Matteo Bagni – Grillo

Federico Bullentini – Gatto

Katia Tempestini – Volpe

Alessandro Ceccarini – Mangiafuoco

Alessandro Martinello – Omino/III Corvo

Matteo Benvenuti – Lucignolo/II Corvo

Arianna Rondina – Monello/I Corvo

Coro di Voci Bianche del Festival Puccini

Maestro del Coro Antonella Moscardini

Orchestra del Festival Puccini

Maestro Concertatore e Direttore Fulvio Creux