Un nuovo appuntamento per lo scambio “sculturale” Seravezza-Hualien

SERAVEZZA – Continuano gli appuntamenti all’insegna dello Scambio “Sculturale” tra il Centro Culturale di Hualien e la Città di Seravezza. Nicolas Bertoux e Cynthia Sah di Fondazione ARKAD sono in questi giorni a Hualien per organizzare e partecipare in qualità di relatori alla conferenza “Creativity and Robotics”, che si svolge presso il Centro Culturale di Hualien e alla quale partecipa anche Raffaello Galiotto, docente di design all’Università di Ferrara ed esperto nell’utilizzo dei robot nella lavorazione delle sculture e del design in marmo.

L’evento, la cui programmazione era stata concordata durante il soggiorno della delegazione del Centro Culturale di Hualien nella città di Seravezza, avvenuta nel settembre 2017, segna una nuova ed importante tappa nel percorso di collaborazione intrapreso dal Comune di Seravezza e dalla Contea di Hualien, finalizzato alla valorizzazione della produzione artistica del marmo e allo sviluppo delle nuove tecnologie nella sua lavorazione.

La conferenza, rivolta a imprenditori del marmo, architetti, designer, ingegneri, artigiani, aziende di robotica, artisti, docenti e studenti degli istituti d’arte, ha come tema l’evoluzione del design e la produzione di sculture in marmo in seguito alla recente introduzione di robot, modellazione 3D e macchine a controllo numerico che hanno affiancato gli artisti e le industrie del lapideo.

Gli interventi di Nicolas Bertoux a Hualien vertono sul binomio tecnologia-arte e sull’utilizzo dei robot nella creazione artistica, analizzando la contrapposizione fra tradizione e tecnologia nel lavoro artistico del marmo e l’atteggiamento degli scultori di fronte alle nuove tecnologie. Raffaello Galiotto parla invece dell’origine dei robot da intaglio e dell’evoluzione della loro applicazione all’industria e all’arte della pietra, passando in rassegna alcune delle più significative esperienze italiane.

Si tratta quindi di un importante occasione per promuovere a livello internazionale il nostro territorio e le sue eccellenze nella produzione artistica. Un confronto tra Oriente ed Occidente dal quale nasceranno sicuramente importanti e nuove collaborazioni in campo artistico, industriale, formativo e commerciale, a dimostrazione che la partecipazione attiva di operatori pubblici e privati può aprire nuovi spazi e nuove attività, creando percorsi alternativi e interessanti opportunità.