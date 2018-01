Capannori migliora l’«Alert System» con un numero ‘in chiaro’

CAPANNORI – Diventa più immediato capire quando sul proprio telefono si sta ricevendo una chiamata di protezione civile dal Comune di Capannori. I cittadini vedranno comparire sullo schermo dello smartphone, cellulare o fisso di nuova generazione il numero 0583407901 anziché, come avveniva finora, un numero sconosciuto oppure con prefisso di Roma.

È questa la principale novità, che sarà operativa fra pochi giorni, di Alert System, il sistema di allerta telefonica del Comune di Capannori. Il miglioramento del servizio è stato fortemente voluto dall’amministrazione Menesini per renderlo più fruibile e più autorevole. Il numero del chiamante in chiaro e con il prefisso di Lucca fra l’altro eviterà che il cittadino possa supporre che stia ricevendo una chiamata di telemarketing.

«Alert System è un servizio fondamentale a supporto della protezione civile – commenta il sindaco, Luca Menesini -. Come hanno confermato i recenti casi in cui è stato utilizzato, rappresenta uno dei modi più efficaci per poter raggiungere tutta la popolazione. Ecco che, raccogliendo anche alcuni suggerimenti, abbiamo deciso di migliorarlo per renderlo ancora più vicino alle esigenze dei cittadini. In una società dove la consapevolezza e la prevenzione sono temi centrali assume quindi un ruolo chiave la comunicazione attraverso strumenti quali ‘Alert System’. È altrettanto importante che la popolazione possa riconoscere con facilità quando una comunicazione è ufficiale, distinguendola a colpo d’occhio dalla pubblicità o dalle ‘fake news’. Invito quindi tutti i cittadini a memorizzare sul proprio dispositivo il numero 0583407901 e a iscriversi al servizio qualora non lo fossero già».

C’è un’altra novità collegata al numero in chiaro. Nelle occasioni in cui il Comune invia ai cittadini una comunicazione tramite Alert System, il cittadino che si trovi una chiamata persa dallo 0583407901 potrà richiamare il numero e ascoltare il messaggio. Finora, nel caso che non si riuscisse a rispondere al telefono era necessario attendere una nuova chiamata, che poteva avvenire, a seconda dei casi, anche 30 minuti dopo. Il numero 0583407901 non potrà comunque essere chiamato in altri casi, visto che è collegato in automatico al servizio Alert System. Chi volesse informazioni di protezione civile deve infatti contattare la polizia municipale al numero 0583429060.

Il servizio Alert System invia messaggi vocali di protezione civile, come allerte meteo di particolare gravità, ai numeri di telefonia fissa e mobile dei cittadini di Capannori. Chi non fosse già iscritto può farlo attraverso la sezione “Protezione civile” del sito web www.comune.capannori.lu.it.