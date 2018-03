Un nome decadente e un animo elettronico: sono i Diari della Fine

LUCCA – Sono giovani, intraprendenti e arroganti quanto basta: sono Niccolò, Filippo e Jacopo, i Diari della Fine, e hanno appena firmato un contratto con Black Candy/Warner bros per l’uscita del loro primo album “Documenti”, in programma per primavera.

Questo nome così decadente nasconde in realtà un animo pop-elettronico ed è proprio questo che contraddistingue i testi di questi giovani 25enni. Un gruppo che negli anni ha visto molti cambiamenti e che trova la sua struttura definitiva due anni fa con la perdita del batterista e l’inizio di un progetto diverso, quello di abbandonare i palchi dei locali della piccola provincia e chiudersi in cameretta per creare qualcosa di nuovo legato alla creatività e al suono di sintetizzatori.

Adesso, dopo questi anni, i Diari della Fine hanno un disco caldo caldo tra le mani, pronto per essere ascoltato da più persone possibili e in occasione dell’uscita del primo singolo, INTERNOS, ci abbiamo fatto due chiacchiere per capire chi sono, cosa vogliono raccontarci e cosa ne pensano di questa macchina mangiateste chiamata discografia.

Quando e come avete iniziato e che genere fate?

Il gruppo è nato da due anni con questa formazione e insieme al gruppo è nato anche questo disco. Abbiamo impiegato molto tempo per trovare il giusto team di professionisti che potesse sposare le nostre idee e i nostri gusti. Molti artisti hanno difficoltà a definire il genere di musica che fanno, noi no. La nostra musica è pop elettronica al 100%. Le canzoni sono molto pop e facili all’ascolto e arrangiate in modo elettronico, tutto qui. Lo scalino che ci ha permesso di spostare l’asticella è stato la vincita di “Toscana 100 bands” che ci ha permesso di incidere il disco. Ci siamo messi poi a cercare disperatamente qualcuno che credesse in noi ma la maggior parte delle volte non ci hanno risposto e nella migliori delle ipotesi leggevamo “grazie, non siamo interessati”. Non è facile, ci vuole molta costanza e pazienza e non bisogna perdersi d’animo, infatti alla fine a qualcuno non siamo passati inosservati e questa è Black Candy, un’etichetta di Firenze che ha subito creduto in noi dandoci la possibilità di lavorare insieme e di conseguenza affiancandoci a Warner e a Locusta per il booking.

Di cosa parlano i vostri testi?

I testi sono semplici, sono spaccati di quotidianità. La mia scrittura (Niccolò Ossino, autore dei testi) è una scrittura per immagini che sono forti e potenti rendendo non sempre il senso del testo protagonista ma lasciando all’ascoltatore libera interpretazione. Non ci tengo a quello che scrivo, le mie sono parole che lascio libere per chi vorrà usarle ed ascoltarle. Parlo di me nei pezzi ma non sempre in prima persona, mi piace pensare che il narratore che canta non sia io ma allo stesso tempo parli di me.

Cosa pensate della musica del momento? Calcutta si o no?

In questa epoca c’è una maggiore facilità, attraverso i propri mezzi, di fare pubblico. Calcutta nel momento in cui è uscito è stato la prima grande operazione di musica indipendente. La nostra paura è quella di arrivare a un impoverimento dell’ascoltatore il quale si accontenti di quello che c’è. Le persone, riguardo alla proposta musicale di oggi, la sentono come la “propria musica”, ai millennials mancava un’identificazione musicale e questa è arrivata.

Vi riconoscete in questo meccanismo?

Noi ci riconosciamo nel cantautorato indipendente e basta.

Non avete paura di diventare una macchiettina nel panorama indipendente che propone musica tutta uguale?

Quello che sta avvenendo adesso è un meccanismo che butta dentro tutti, nessuno escluso. Noi proponiamo noi stessi ma è difficile pensare che possa essere percepito da una nicchia diversa da quella del cantautorato indipendente. Non esiste, purtroppo, un pubblico che ascolta cose diverse, è già anche troppo che ascolti questo. Ci fidiamo molto dei professionisti con cui stiamo lavorando e anche se c’è il rischio di poter diventare uno tra tanti per il momento stanno succedendo solo cose belle. Abbiamo accanto persone giovani che sanno fare il proprio lavoro e che non hanno mai infierito sulle nostre intenzioni musicali, nessuno ha mai messo le mani sui nostri pezzi o ha cambiato qualcosa.

Talent si o no? Partecipereste?

Il talent è la nostra ultima opzione anche se piano piano un programma come X-Factor si sta evolvendo e può servire come pubblicità, attraverso questo meccanismo c’è la possibilità comunque di farsi vedere da molte persone e di avere un tour pronto in pochissimo tempo facilitando solo il lavoro a chi lavora con gli artisti, booking manager ecc.

Non c’è una cosa che non faremmo mai ma bisogna che tutto sia spiegato bene e in base a questo se ci troviamo d’accordo allora possiamo fare tutto ma non andiamo mai contro le nostre convinzioni per scendere a compromessi. In ogni caso al momento cerchiamo altre strade per avere una prospettiva di successo più duratura, in futuro chissà..

Usate i social? Conta di più apparire o avere talento?

Non li usiamo personalmente. In questa era tecnologica non ne puoi fare a meno ma cerchiamo comunque di usarli in modo corretto perché pensiamo che anche sui social i contenuti debbano essere veri e che la falsità si percepisca. Per questo ci riesce difficile usarli, perché siamo veri e questo non rispetta le dinamiche moderne online rendendoci difficile apparire nel modo giusto. Siamo noiosi, non facciamo ridere ma non per questo cambieremo.

Come vi vedete da qui a dieci anni?

Vorremmo che nella musica si creasse una maggiore apertura. Ci sentiamo di voler proporre qualcosa di nuovo augurandoci un giorno di diventare quello che Calcutta è stato per gli italiani.

I tempi sono cambiati, come i miti, da Lucio Dalla a Calcutta e nemmeno ci siamo resi conto. Forse dobbiamo abituarci a questo nuovo filone musicale, quello dei “millennials” o forse dovremmo ribellarci perché si è vero che anche la musica è un mercato e conta quello che le persone ascoltano ma riproponendo sempre le stesse cose sarà difficile far cambiare strada all’ascoltatore. Un cane che si morde la coda, un argomento che non ha soluzione se non quella del talento. L’unica cosa che veramente conta è la voglia di credere nei propri sogni e nelle proprie capacità rimanendo sempre fedeli alle proprie convinzioni, proprio come fanno e hanno fatto i Diari della Fine.