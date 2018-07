Un no deciso alla Cava Fornace da Forte dei Marmi e Montignoso

FORTE DEI MARMI – Un no deciso al proseguimento dell’attività di Cava Fornace è arrivato mercoledì 11 luglio dall’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi, unitamente alla Commissione Consiliare del Comune di Montignoso e ai Comitato che si oppongono alla discarica, ricevuti dalla IV Commissione della Regione Toscana.

Nonostante siano state deliberati più atti nei quali si chiedeva la chiusura e la bonifica del sito (Il Consiglio Comunale di Forte dei Marmi in data 24 luglio 2017 e successivamente anche i Comuni di Pietrasanta, Seravezza e Montignoso) e lo stesso Consiglio Regionale a dicembre 2017 aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno nel quale si chiedeva alla Giunta Regionale di procedere “al più presto possibile” alla chiusura della discarica, nulla è stato fatto. Anzi l’Assessorato Regionale sta portando avanti una ipotesi di autorizzazione ad aumentare il conferimento fino 98 ,00 mt sul livello del mare.

<<Abbiamo ribadito in Commissione, insieme agli altri soggetti intervenuti, la nostra grave preoccupazione – sottolineano il primo cittadino Murzi e l’assessore Ghiselli – per la situazione che ogni giorno di più rischia di mettere a repentaglio la salute della popolazione e di tutto il territorio su cui incide la Cava Fornace, per non parlare in caso di eventi sismici, di quello che in maniera esponenziale potrebbe portare lo smottamento della faglia in essere, con tragiche conseguenze di contaminazione della acque fino al mare. Prima di tutto pensiamo alla salute dei nostri abitanti ma non ci scordiamo che siamo anche Comuni che vivono prevalentemente di Turismo e dobbiamo anche salvaguardare le nostre terre come fonte di economia>>.

Attualmente è stata quasi raggiunta infatti la soglia massima della prima fase consentita, quella dei 43 mt sul livello del mare.

Durante l’audizione, l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi, insieme a tutti coloro che lottano per la chiusura della Cava hanno fatto presente che raggiunta quota + 43,00 mt, per un eventuale avvio delle altre fasi, sarebbe necessario fare verifiche molto approfondite sugli sforamenti di alcuni parametri rilevati da Arpat ( triclorometano e mercurio, e anche altri elementi pericolosi), nonché l’attivazione della procedura per di una nuova valutazione di impatto ambientale.

Contestualmente in audizione è stata evidenziata la “discrasia” tra la volontà politica espressa dal Consiglio Regionale e le procedure seguite dall’Assessorato Regionale, tanto da richiedere un intervento del Presidente del Consiglio Regionale Giani per il rispetto della volontà del consiglio stesso.

L’auspicio della Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi è che si arrivi a brevissimo alla chiusura e bonifica della discarica, non ritenendo che ci possa essere nessuna giustificazione economica di sorta che continui a mantenere in essere una discarica dannosa per la salute dei cittadini.