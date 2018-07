Un mese di ‘Progetto Ventaglio’: tanti gli interventi realizzati in lucchesia

LUCCA – A un mese dall’avvio del progetto Ventaglio-Dillo all’assessore/a è positivo il bilancio degli interventi effettuati sul territorio, nelle frazioni e nei paesi, ad opera delle due squadre composte da cittadini lucchesi disoccupati che a suo tempo hanno riposto al bando del Comune e che sono coordinate dalle due cooperative Giovani e Comunità e Cccp.

I lavori hanno riguardato finora tutta una serie di luoghi pubblici (scuole, cimiteri, piazze, strade) individuati dall’amministrazione e da una serie di segnalazioni che sono state fatte direttamente negli incontri della prima edizione di “Dillo all’assessore/a”, che ha portato tutti i 9 assessori della giunta Tambellini a raccogliere direttamente sul territorio le istanze dei cittadini.

«Questa iniziativa va nella direzione auspicata – spiega il sindaco Alessandro Tambellini – di dare una risposta, sia pure limitata ma certamente concreta, alla richiesta di lavoro che c’è e, nel contempo, risponde alle richieste di miglioramento del decoro che provengono non soltanto dal centro storico, ma anche e soprattutto dalle zone più periferiche di Lucca. Il nostro intento è quello di migliorare sempre di più la qualità della vita dei cittadini che vivono su tutto il territorio comunale».

In questo primo mese di attività le squadre sono intervenute a Ponte a Moriano in piazza del Popolo, dove è stata sfalciata l’erba, sono state potate le siepi, ripuliti i marciapiedi. Nella zona del bocciodromo sono state sistemate e e ritinteggiate la staccionata e le panchine e in via Viani è stato risistemato il basamento del cippo dedicato a Esmeraldo Porciani. A Vinchiana è stato rimesso a nuovo il muro perimetrale del cimitero.

A Palmata l’intervento si è concentrato al cimitero, dove è stata riparata la staccionata, ridipinto il cancello di ingresso, ripulite le due insegne all’ingresso e tagliata l’erba. Al Piaggione è stata completamente rifatta la staccionata della strada che va alla stazione, sono state aggiustate e ridipinte le panchine ed è stata tagliata l’erba.

Nella frazione di San Lorenzo a Vaccoli è stato rifatto l’intonaco del muro perimetrale della scuola elementare e tinteggiata la ringhiera. Nel parcheggio della scuola sono state ripulite tutte le zanelle ed è stata verniciata la staccionata in legno, mentre al piazzale della ex circoscrizione è stato ripulito il vialetto di accesso e risistemata anche qui la staccionata.

Nella frazione di San Lorenzo a Vaccoli la squadra è intervenuta anche al cimitero, dove è stato rifatto l’intonaco e ritinteggiata l’ingresso e dove è stato ripulito tutto il piazzale e sostituite le canale per il deflusso delle acque.

Al cimitero di Santa Maria del Giudice è stato risistemato il parcheggio, rifatta la staccionata e sistemate le canale per il deflusso delle acque.

In questi giorni una squadra è al lavoro lungo la strada che porta ad Aquilea, dove sta ripulendo le zanelle e i canali di scolo delle acque. L'altra squadra invece si è avvicinata al centro storico, e precisamente in viale Europa, dove sta ritinteggiando la ringhiera che delimita il ponte che immette sulla circonvallazione.