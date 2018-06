‘Un libro per l’estate’: la biblioteca del Bucaneve aperta a giugno per i bimbi delle elementari e medie

LUCCA – La Biblioteca del Bucaneve nella prima settimana di giugno apre ai ragazzi e alle ragazze delle scuole elementari e delle medie per dar loro in prestito un libro da leggere durante le vacanze estive. Prende il via il progetto “Un libro per l’estate” a cui ha aderito l’Istituto Comprensivo Lucca 7 di Santa Maria a Colle. L’Ufficio comunale del trasporto scolastico ha messo a disposizione i pulmini per il trasferimento delle classi al Centro partendo dai vari plessi scolastici dislocati nel territorio dell’Oltreserchio. Da lunedì 4 giugno fino a venerdì 8 giugno circa 200 studenti, accompagnati dai loro insegnanti insieme alla dirigente scolastica Anna Rugani, visiteranno il Centro di cittadinanza Il Bucaneve, dove saranno accolti nell’auditorium dai volontari che animeranno alcune letture allo scopo di rendere il libro un amico piacevole con il quale trascorrere il lungo periodo estivo. A gruppi saliranno nella biblioteca, inaugurata l’8 aprile scorso, dove sono stati predisposti numerosi libri scelti e preparati per il prestito. La scheda che i genitori hanno riempito per concedere il prestito ad un minore permette l’iscrizione diretta alla biblioteca Agorà della quale, a breve, il Bucaneve diventerà una sezione distaccata sul territorio dell’Oltreserchio. Il Centro Il Bucaneve, al termine della visita, offre una dolce merenda ai ragazzi e ai loro accompagnatori.