Un Leopardi mai visto di scena al Teatro del Giglio per il Teatro Ragazzi

LUCCA – ‘Fuori Misura – Il Leopardi come non ve l’ha mai raccontato nessuno’, in scena domani (mercoledì 11 aprile) alle ore 11 al Teatro del Giglio, è una bizzarra e coinvolgente lezione sul poeta di Recanati, durante la quale si mischieranno poesie, riflessioni personali e interazioni con il giovane pubblico in platea. Un monologo divertente, appassionato e originale firmato da Valeria Cavalli e recitato da un bravissimo Andrea Robbiano, vincitore, per l’interpretazione di Fuori Misura, del prestigioso Premio Eolo Awards 2009 come miglior attore di teatro ragazzi e giovani. Robbiano ha una qualità comunicativa fresca, spontanea ed emozionante che farà riflettere il giovane pubblico sull’importanza della poesia, dell’arte ma anche sul rapporto insegnante – studente e persino sulla necessità, sull’importanza della Scuola e dello studio. Una lezione teatrale che affascinerà i giovani spettatori e che saprà stimolare ciò che troppo spesso è assopito: la curiosità.

In Fuori Misura Robbiano interpreta Andrea Roversi, un giovane laureato in Lettere che lavora in un call-center e sogna di diventare un professore. Sogno che si avvera quando Andrea viene chiamato per una supplenza; la professoressa che deve sostituire gli lascia l’arduo compito di spiegare ai ragazzi “vita e opere di Giacomo Leopardi”. Così Andrea, anzi il Professor Roversi, dovrà misurarsi con una classe che, naturalmente, sarà rappresentata dai ragazzi presenti in Teatro. Inizia così la lezione, la platea si trasforma in aula e il divertimento è assicurato. In Fuori misura Leopardi è un bambino vivace e curioso, che diventa inquieto da giovane, quando respira per la prima volta il senso di inadeguatezza, la solitudine e la sofferenza per gli amori non corrisposti. Da queste angosce nasceranno versi indimenticabili, ma soprattutto temi con cui ancora oggi gli adolescenti si confrontano. Anche il professor Roversi si sente “fuori misura”, inadeguato di fronte al nuovo lavoro, ma alla fine si lancerà in questa nuova sfida.

