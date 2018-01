Un inizio anno in armonia con il corso yoga del Comune di Capannori

CAPANNORI – Da giovedì 11 gennaio, ogni giovedì alle 21.15, nella sala riunioni del Comune di Capannori, sarà possibile partecipare al percorso “Meditiamo” per migliorare se stessi e il luogo in cui si vive.

Con il progetto MeditiAmo Italia, patrocinato dal Comune di Capannori, Sahaja Yoga offre, a chiunque lo desideri, l’occasione di sperimentare i benefici della meditazione.

Sahaja Yoga (dal sanscrito, “yoga spontaneo”) è un metodo di meditazione sviluppato nel 1970 da Shri Mataji Nirmala Devi (India 1923 – Italia 2011) e oggi diffuso in oltre centodieci Paesi. Il metodo Sahaja Yoga, proposto come forma di volontariato in vari ambiti (scuole, aziende, carceri, ospedali, università, ambienti sportivi), è scelto come partner ufficiale dell’Unesco Center For Peace.

Gli incontri di meditazione sono a ingresso libero.Per informazioni: Laura 348 0917255 – corsi@nullsahajayogalucca.it