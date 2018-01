Un incontro di Confcommercio sulla sicurezza in Passeggiata

VIAREGGIO – «Il tema della sicurezza in Passeggiata è prioritario, per questo Confcommercio organizza un incontro aperto a tutte le categorie economiche per un confronto generale». E’ in programma infatti lunedi 5 febbraio alle 14.30 nella sede dell’associazione di via Repaci una riunione tra commercianti, balneari e albergatori per discutere dei progetti di vigilanza privata, dopo gli ultimi episodi che hanno visto coinovolte alcune attività del lungomare.

«Sarà un primo confronto interno tra le varie categorie – si legge in una nota di Confcommercio -, necessario per analizzare il problema e studiare un ventaglio di soluzioni che metta d’accordo tutti, residenti compresi».

Per l’associazione di categoria infatti si tratta di un argomento troppo importante per non avere una visione unitaria e condivisa: «la ricerca del’unità di intenti deve essere il criterio che ci guida per far sentire forte la voce degli imprenditori sulle questioni di primario interesse per la città».

«Per questo invitiamo tutti – conclude la nota – a partecipare all’incontro del 5: ciò che ne uscirà sarà poi oggetto di ulteriore discussione con tutta la cittadinanza per una condivisione più ampia possibile».