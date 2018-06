Un giugno alla scoperta di Villa Bottini: visite guidate il lunedì sera

LUCCA – All’interno del calendario di eventi e manifestazioni ViviLucca 2018, Villa Bottini apre le sue porte tutti i lunedì sera per farvi immergere in epoche ormai lontane. Attraverserete la storia della Villa e di chi vi ha vissuto tra intrighi e artistici suggerimenti. Scoprirete il fascino del ‘giardino all’italiana’, di un ciclo di affreschi del XVI pressoché unico e dal significato interessante e infine di moderne opere e se sarete fortunati, potrete anche incontrare qualche nobile dama. Un’esperienza indimenticabile seguendo le Guide dell’Associazione Lucca Info&Guide, non mancate. La Villa sarà aperta per visite individuali non guidate dalle 19 alle 21,30 nei lunedì di giugno. Alle 19,30 e alle 20,30 inizieranno le visite guidate che possono essere prenotate al al numero: 345 0224989 o via mail a: luccainfoguide@nullgmail.com Il contributo richiesto è 10 euro a persona (adulti), 5 euro ragazzi da 10 a 14 anni (accompagnati da adulti), bambini fino a 10 anni gratis.

Calendario visite:

4-11-18-25 Giugno 2018

Appuntamento ore 19.30 / ore 20.30

visita guidata €10 adulti