Un fine settimana tra luci e ombre per il Tau Calcio

ALTOPASCIO – Luci e ombre per le quattro squadre del Tau Calcio Altopascio. Un weekend di pioggia che ha visto trionfare, di nuovo, gli Allievi Elite contro l’Olimpia Firenze e perdere, seppur di misura, i B contro il Gracciano. Battuta d’arresto anche per i Giovanissimi Elite che dopo tre vittore consecutive cadono contro l’Aquila Montevarchi. Travolgenti, infine, i Giovanissimi B che segnano 15 gol contro il Valle del Serchio.

Gli Allievi Elite non si fanno intimorire dall’iniziale vantaggio dell’Olimpia Firenze con il rigore di Bigalli e danno il tutto per tutto nella ripresa. Garunja segna una doppietta e Fazzini chiude definitivamente l’incontro con una rete su punizione. Un po’ di rivoluzione in classifica: il Tau, infatti, riesce a guadagnare due posizioni, salendo al quinto posto con 38 punti. Dopo la pausa pasquale, l’8 aprile i ragazzi di Gandini incontreranno in casa il Maliseti Tobbianese.

Olimpia Firenze – Tau Calcio 1-3

Formazione Tau Calcio: Donati, Pellicci, Lepri, Pecci, Niccolai, Chiti, Pinucci, Fazzini, Garunja, Luisotti, Sina, Giovannetti, Collecchi, Magini, Grasso, Pini, Amato, Barsanti.

Formazone Olimpia Firenze: Geneletti, Sbuelz, Antelmi, Marra, Cuccuini, Bigalli, Frezza, Alfarano, Gabbrielli, Romano, Cerrato, Carnevali, Paggetti, Bianchi, Zappulla, Sacristano.

Reti: Bigalli (OF), Garunja 2 (T), Fazzini (T).

Niente da fare, invece, per gli Allievi B. Una partita equilbrata con il Gracciano che parte aggressivo, presto ridimensionato dal Tau. Se il primo tempo finisce a reti inviolate, il secondo tempo è andato tutto a vantaggio del Gracciano che ha saputo sfruttare una distrazione del portiere amaranto, segnando la rete della vittoria. Il Tau non guadagna punti, ma non perde posizioni, rimanendo al quarto posto in classifica. Appuntamento il 7 aprile con il Mazzola Valdarbia.

Gracciano – Tau Calcio 1-0

Formazione Tau Calcio: Pieretti, Magini, Muccioli, Federigi, Proietto, Margheri, Marcellusi, Martini, Amato, Pratesi, Beccani, Banti, Barsaglini, Spitale, Mei, Silvano.

Formazione Gracciano: Martini, Cioni, Di leo, Pisaneschi, Logi, Dei, Buti, Massimo, Ramadani, Adelucci, Valci, Capitani, Canu, Sherifi, Cimitile Cortese, Soldi, Nasca, Ciarri.

Reti: Valci.

Battuta d’arresto anche per i Giovanissimi Elite di mister Pucci che non riescono ad affermarsi contro l’Aquila Montevarchi. Grandi occasioni solo nella ripresa, sia da parte del Tau che del Montevarchi. Ed è proprio il Montevarchi ad approfittarsi di una breccia della difesa amaranto che segna la vittoria degli ospiti. Anche per i Giovanissimi Elite, stabili al secondo posto della classifica, due settimane di pausa: l’8 aprile incontreranno il Maliseti Tobbianese.

Tau Calcio – Aquila Montevarchi: 0-1

Formazione Tau Calcio: Likaj, Iannello, Filieri, Amorusi, Lartini, Caparrini, Pallanti, Tartarini, Menconi, D’Andrea Pisani, Tavanti, Di Biagio, Vivai, Lentini, Di Vita, Barbato, Bachini, Silvano. Formazione Aquila Montevarchi: Antonielli, Broetto, Pepi, Panzieri, Scala, Grandi, Giusti, Mussi, Fibbi, Tacchini, Nyamsi, Pesucci, Bartolini, Paternostro, Badii, Mannucci, Acquisti, Menga.

Reti: Fibbi.

Inarrestabili, infine, i Giovanissimi B che portano a casa 15 reti contro il Valle del Serchio. Dal primo posto in classifica, incontrastati da mesi, i Giovanissimi B non faranno la pausa e il 25 marzo giocheranno contro l’Aquila Sant’Anna.

Tau Calcio – Valle del Serchio: 15-0

Formazione Tau Calcio: Di Biagio, Bindi, Lleshi, Birindelli, Quilici, Ramku, Carmignani, Marioni, Rocco, Bartolini, Fani, Ceccarelli, Domini, Giannotti, Gigante, Oliva.

Formazione Valle del Serchio: Pellegrini, Giunta, Licau, Bacci, Particelli, Paladini, Ori, Fiorentini, Febbrai, Ghiloni, Bertolini, Salatti, Schievenin, Ghafouri, Bonaccorsi.

Reti: Lleshi, Rocco (4), Bartolini, Fani (4), Giannotti, Gigante (4).