Un fine settimana dedicato alla fotografia a Castelnuovo Garfagnana

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Week end dedicato alla fotografia quello che si svolgerà dl 3 al 5 agosto a Castelnuovo di Garfagnana. Si tratta di Garfagnana Fotografia con mostre, eventi, premiazioni, lettura di portfolio, ospiti ed eventi speciali.

Si comincia Venerdì 3 agosto alle ore 18 con l’inaugurazione ufficiale delle 14 mostre poste nella Sala Suffredini e nella Sala Parrocchiale, una location che per la prima volta ospita eventi di questa natura ed in cui avverrà la cerimonia di inaugurazione. Alle ore 21,30 in Sala Suffredini l’atteso incontro con Uliano Lucas.

La sua mostra “Un’Italia dimenticata. Ragioni e idealità del ’68” è stata molto visitata ed ha suscitato tante emozioni. L’incontro con Uliano Lucas sarà l’occasione per riparlare di questo periodo storico, che lo ha visto protagonista come fotografo impegnato a documentare e narrare l’Italia e la trasformazione completa che ha

interessato tutta la società. Una “lunga marcia attraverso le istituzioni” che ha cambiato il volto della società italiana e portato ad importanti conquiste: il nuovo diritto di famiglia, lo statuto dei lavoratori, le leggi sull’obiezione di coscienza al servizio di leva, sul divorzio, sull’aborto e sulla chiusura dei manicomi e non ultima la liberalizzazione dell’accesso all’Università.

Sabato 4 e Domenica 5 agosto protagonista sarà il Portfolio Italia – Gran Premio Lumix, nella ex Pista di Pattinaggio di Via Vittorio Emanuele, i lettori saranno: Orietta Bay, Silvano Bicocchi, Daniele Cinciripini, Luigi Erba, Roberto Evangelisti, Enrico Genovesi, Uliano Lucas, Fulvio Merlak. Il lavoro vincente sarà pubblicato sulla rivista “FotoIt”. I primi due portfolio classificati parteciperanno alla selezione finale di Portfolio Italia 2018 – Gran Premio Lumix.

Grazie alla collaborazione della famiglia, sarà assegnato il premio “Fosco Maraini per il

reportage”. Si tratta di un particolare confronto fotografico in cui i fotografi partecipanti, e ce ne saranno da tutta Italia, presentano ai lettori i propri lavori a stampa in incontri approfonditi di 20 minuti. Ed intorno ai tavoli di lettura è facile vedere capannelli di appassionati, incuriositi dal confronto e dalle parole del lettore.

In particolare sabato pomeriggio viene presentata, per la prima volta in Garfagnana, la modalità face-to-face in cui la lettura, affidata a due esperti come Orietta Bay e Silvano Bicocchi, è fatta pubblicamente nel teatrino creato in Piazzetta Ariosto.

Qui alle ore 17 ci sarà anche la presentazione del progetto “Sei Otto – Non famosi ma coerenti” con Federico Tovoli, in cui l’autore intervista diversi protagonisti del “68, fra i più conosciuti Soriano Ceccanti, ferito alla Bussola nel fine anno del “68 e Paolo Sollier, già calciatore di serie A. Sabato sera 4 agosto alle 21,30 in Sala Suffredini consegna del Premio intitolato a Rodolfo Pucci, la “fibula d’oro” a Roberto Rossi, attuale Presidente della FIAF e profondamente impegnato da oltre 40 anni nel mondo

fotografico come fotografo, come organizzatore, come animatore culturale. Conosceremo meglio Roberto Rossi nella intervista che gli farà Uliano Lucas, in un faccia a faccia che si annuncia imprevedibile e originale.

Domenica 5 agosto oltre al Portfolio dell’Ariosto sempre nella ex Pista di Pattinaggio, nel pomeriggio alle 16 in Sala Suffredini presentazione della monografia “Una privata consapevolezza “ di Stefania Adami, Autore FIAF del 2018. E alle ore 18 seminario sul flash con Apromastore. Sarà presente uno stand della Fowa-Panasonic con tante macchina da vedere, da provare; la Libreria con una scelta di libri inerenti la fotografia; APROMAstore con flash e attrezzature tecniche; Labirinto dell’immagine

con i propri libri.

In Sala Suffredini e presso la Sala Parrocchiale delle Baccanelle gran finale per le mostre fotografiche, aperte dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19,30. Castelnuovo di Garfagnana per alcuni giorni capitale della fotografia amatoriale. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@nullfotocinegarfagnana.it