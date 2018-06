Un fine settimana ‘caldo’ per l’attività preventiva della polizia in Versilia

VIAREGGIO – Tutta la Versilia, ma in particolare i luoghi del divertimento estivo, Torre del Lago e i posti dove si ritrovano i più giovani: qua si sono concentrati i controlli straordinari della Polizia durante il fine settimane, volti al contrasto dei reati contro il patrimonio e dello spaccio di stupefacenti e che ha visto impegnato il personale del Commissariato di Viareggio e del Reparto prevenzione crimine di Firenze.

Nell’ambito di tale servizio, nella giornata di sabato tre cittadini stranieri sono stati indagati in stato di libertà per il reato di associazione a delinquere finalizzata al furto di tabacchi. I tre, in concorso tra loro, dopo aver infranto il vetro di un’autovettura posteggiata presso il Monopolio di Viareggio, si sono appropriati del carico di sigarette contenuto all’interno e che era stato precedentemente acquistato da un rivenditore.

Domenica, invece, è stata la volta di un cittadino italiano già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, violenza sessuale, corruzione di minore e atti osceni, che è stato indagato in stato di libertà per il reato di atti osceni in presenza di minori.

L’uomo, infatti, è stato sorpreso dal titolare di un camping a Torre del Lago nell’atto di masturbarsi alla presenza di alcuni minorenni; i fatti sono stati poi confermati da alcuni genitori ai quali i figli avevano raccontato l’accaduto. Ricorrendone i presupposti, inoltre, all’uomo è stato notificato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Viareggio per 3 anni.

Sempre domenica, infine, una donna italiana è stata indagata in stato di libertà per lesioni personali aggravate, danneggiamento aggravato, minacce e ingiuria, poiché in stato di alterazione psicofisica ha ferito alcuni avventori e danneggiato parte dell’arredamento di un ristorante di Torre del Lago. Per venire a capo della situazione è stato necessario ricorrere al 118 ed effettuare un trasporto sanitario obbligato per il suo ricovero all’ospedale ‘Versilia’.