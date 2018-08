Un fine settimana all’insegna del peperoncino a Viareggio

VIAREGGIO – Sta per tornare a Viareggio la 7° edizione del Peperoncino Day®, l’evento a INGRESSO LIBERO organizzata dall’Azienda Carmazzi in collaborazione con la Città di Viareggio in onore di Sua Maestà il Peperoncino, pianta, frutto e spezia icona della cultura gastronomica italiana!

La manifestazione, ormai appuntamento fisso dell’estate versiliese, Sabato 4 e domenica 5 agosto torna presso la splendida Villa Borbone di Viareggio con un programma ricco di momenti dedicati al peperoncino: talk show di approfondimento sul mondo del peperoncino, l’esposizione della Collezione di Peperoncini “Biagi-Carmazzi”, la più vasta a livello europeo, la degustazione gratuita di specialità al peperoncino e dei prodotti Mr PIC® con peperoncino biologico tracciato, vendita diretta di piante di peperoncino e rari bonsai, ma anche animazione con danza e musica, visite teatralizzate della Villa a cura dell’Associazione Ville Borbone e Dimore Storiche della Versilia e una vasta AREA KIDS con tante attività per i bambini!

Tema dell’edizione 2018 del Peperoncino Day è il RICICLO in tutte le sue declinazioni.

Il cuore del Giardino Sonoro di Villa Borbone ospiterà un’esposizione unica del suo genere: il Giardino dei Demoni, una raccolta di sculture realizzate con materiale di recupero e diverse varietà di peperoncini che si fondono perfettamente e danno vita ad originali installazioni green.

Dopo il successo delle passate edizioni tornano gli Show-Cooking piccanti per imparare ad utilizzare il peperoncino in cucina: ai fornelli del Peperoncino Day in collaborazione con Agrichef si terrà un momento culinario piccante & eco-sostenibile in linea con il tema del riciclo. Si parlerà di come cucinare senza sprechi, “riciclando” gli scarti e utilizzando gli ingredienti nella loro interezza.

Si parlerà di riciclo anche con i più piccoli nell’Area Kids, la zona del Peperoncino Day riservata ai bambini con tante attività a tema natura: agriludoteca, spazio pony, truccabimbi e tanto divertimento con gli animatori professionisti a cura di Il Giardino di Manipura, Cosa Vorresti Essere?, Centro Ippico il Sentiero e GAM. (vedi sotto programma completo AREA KIDS).

Momento clou del Peperoncino Day sarà l’infuocata Gara di Mangiatori di Peperoncino di sabato 4 agosto (ore 20.30) con protagonisti i peperoncini più piccanti al mondo con Super ospite Jack Pepper, noto pluricampione di mangiatori di peperoncino.