Un corso per veicoli elettrici e ibridi a Confartigianato

LUCCA – La Confartigianato Imprese Lucca ricorda alle aziende del settore dell’autoriparazione che i soggetti che operano riparazioni o manutenzioni su veicoli elettrici o ibridi sono tenuti, secondo la norma CEI 11/27, a essere nominati dal datore di lavoro come persone esperte (PES) o persone avvertite (PAV) e devono ricevere un’adeguata formazione. L’Agenzia Formativa SO.GE.S.A. 2000 ha predisposto il corso “Qualificazione PES PAV per veicoli elettrici e ibridi”, della durata di 16 ore, per mettere in condizione i riparatori o manutentori di veicoli elettrici o ibridi di adempiere alle necessità di formazioni derivanti dalla norma CEI 11/27.

La prima edizione del corso, svolta in partenariato con INFORMAUTO (TEXA – EDU), si terrà nei giorni 16 e 23 aprile presso la sede della Confartigianato Imprese Lucca, Viale Castracani Trav. IV, Lucca.

Per informazioni ed iscrizioni contattare: Confartigianato Imprese Lucca – Ufficio Formazione tel. 0583/476423 – 0583/476461.