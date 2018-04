Un convegno sulla violenza contro le donne organizzato dall’Associazione Luna

LUCCA – Il Centro Antiviolenza Associazione Luna Onlus di Lucca organizza per venerdì 6 aprile 2018, dalle ore 15 alle ore 19 presso Palazzo Ducale, Sala Accademia 1, l’evento dal titolo “Professioni sincronizzate contro la violenza: riflessioni sul sistema giudiziario fra criticità e buone prassi per il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori”. L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana ed è inserito all’interno del percorso di formazione di rete previsto dal progetto zonale RESTART (Piana DI Lucca e Valle del Serchio) approvato dalla Regione Toscana nell’ambito dei programmi antiviolenza finanziati a valere sui fondi ex DGR 719/2017. L’evento è organizzato in collaborazione con la Provincia di Lucca, la Conferenza dei Sindaci della Piana di Lucca e la Conferenza dei Sindaci della Valle del Serchio. I relatori invitati a partecipare alla giornata sono: – Fabio Roia, Magistrato penale e Presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano – Titti Carrano, Avvocata e già presidente dell’Associazione nazionale D.i.Re – Pietro Suchan, Procuratore capo di Lucca – Piera Banti, Referente medico Codice Rosa Pronto Soccorso Lucca e Castelnuovo di Garfagnana L’incontro, ideato come proseguimento del convegno del 20 settembre scorso “Professioni sincronizzate contro la violenz”!, verterà sulle politiche, leggi e buone pratiche da adottare per garantire la protezione della donna lungo tutto il percorso di fuoriuscita dalla violenza. Nell’occasione ci sarà anche una breve presentazione del libro “Crimini contro le donne” del dott. Fabio Roia.