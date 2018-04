Un cinema Centrale al completo per Anton Corbjin nel terzo giorno del Lucca Film Festival [foto]

LUCCA – Partecipatissima masterclass di Anton Corbjin al Cinema Centrale nella seconda giornata del Lucca Film Festival. Nel corso dell’incontro, il fotografo e regista ha annunciato di lavorare a «un film tratto da una storia vera negli anni 40 in Florida su un leader che è stato icona contro il razzismo prima di Martin Luther King».

Corbjin ha aggiunto: «Oltre al film di cui non posso dire altro sto lavorando su un libro fotografico di autoritratti a partire degli anni 2000 e poi sto seguendo il tour degli U2, The Joshua Tree, per un progetto documentaristico”. Il fotografo e regista di culto che ha ritratto i giganti della storia del rock e realizzato videoclip ormai considerati delle vere e proprie opere d’arte ha raccontato “che tra gli altri con cui ha lavorato ricordo di Kurt Cobain come una persona eccezionale, una persona tra le più dolci con la quale abbia mai collaborato. Mi è dispiaciuto tanto poi aver rifiutato altri lavori futuri per lui».

Il fotografo ha poi continuato raccontando come è nata la passione per i video clip dicendo che «la mia rabbia nasceva dal fatto di ascoltare della musica meravigliosa rovinata da clip orrende e che non rendevano per immagini il giusto». Corbijn ha poi firmato autografi ai presenti al cinema Centrale che a registrato il sold out.