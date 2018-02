Un calendario ricco di eventi per la primavera del Polo fieristico lucchese

LUCCA – Dopo il grande successo dell’Esposizione Felina Internazionale, la due giorni organizzata dalla sezione Toscana dell’Associazione Nazionale Felina Italiana, il Polo Fiere di Lucca ha già in calendario nei prossimi mesi altri interessanti appuntamenti.

Il primo di questì è previsto per i primi tre giorni di marzo e sarà dedicato al FEL Festival dell’edilizia leggera – vernici, cartongesso, etc. Si tratta di una prima assoluta per la Toscana, che richiamerà un gran numero di esperti ed addetti ai lavori. Più di 70 marchi produttori del mercato italiano proporrannoun fitto programma di attività dislocate su più di 3.000 mq di aree espositive e oltre 600 mq di isole dimostrative dove pittori edili, artigiani ed imprese avranno la possibilità di toccare con mano gli strumenti e i prodotti utili al proprio lavoro. Pulman da tutta Italia e trasferimenti programmati garantiranno un target ben definito di visitatori.

Il 24 e 25 marzo, organizzata da Lucca Crea e da Anafi (Associazione Nazionale amici del fumetto e dell’illustrazione) torna “Collezionando”, manifestazione dedicata ai fumetti e ad altri mondi collaterali, giunta quest’anno alla terza edizione. Oltre a confermare l’impostazione che vede la centralità del fumetto, con decine di stand di espositori, editori, negozi specializzati e associazioni, quest’anno “Collezionando” espande l’area di interesse verso le figurine e i 3d collezionabili (Lego, soldatini, action figurine).

Il terzo appuntamento il 14 e 15 aprile: un’assoluta novità: il Lucca Vegan Fest, manifestazione di livello nazionale, in grado di attrarre sia chi già conosce questo mondo, sia chi semplicemente ci si vuole avvicinare per saperne di più. Grazie infatti auna collaborazione tra VeganOk – società benefit titolare dello standard vegano più diffuso in Europa, e Lucca Crea,il Polo Fiere ospiterà il festival vegan più grande d’Europa. Durante la manifestazione sono attesi a Lucca personaggi di grande rilievo e notorietà.

Sempre in aprile, dal 20 al 22, ecco un gradito ritorno: Lucca Tattoo Expo, alla sua quinta edizione, un evento che richiama migliaia di appassionati del variegato mondo dei tatuaggi. Sono attesi 250 artisti tatuatori provenienti da tutta Italia e dall’Europa. La manifestazione quest’anno si arricchisce di numerose attività collaterali di divertimento e di numerosi contest dedicati ai migliori tatuaggi.Ospite d’eccezione Nicolai Lilin, scrittore russo autore del romanzoEducazione siberiana.

Dal 18 al 20 maggio infine Lucca Art Fair, un imperdibile appuntamento per il gran tour di arte contemporanea, una terza edizione che si preannuncia ricca di nuove proposte e progettualità con un calendario fitto di eventi, talk, incontri, premi, laboratori ed eventi collaterali. Grande attenzione sarà rivolta ai talks ed all’editoria d’arte.

Rinnovato l’appuntamento per le visite guidate nel percorso espositivo della fiera rivolte ad un pubblico amatoriale e non.

«Come si può vedere – commenta Francesco Caredio, presidente di Lucca Crea Srl, la società che gestisce il Polo Fiere – abbiamo presentato già in questa prima parte dell’anno sia le manifestazioni ricorrenti di maggior successo già in calendario negli scorsi anni, sia alcune novità che ci auguriamo di poter riproporre anche in futuro. Si tratta di iniziative che, per le loro dimensioni non possono essre ospitate in città, ma per alcune delle quali abbiamo intenzione di prevedere appuntamenti di richiamo anche in centro, sul modello del Fuorisalone. Il Polo Fiere sta dunque crescendo e si conferma sempre più come un volano significativo per l’indotto economico della città».