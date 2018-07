Un altro weekend di grande attività per i carabinieri della Media Valle e della Garfagnana: tutti i risultati di ‘Estate Sicura’

GARFAGNANA – Prosegue l’attività ‘Estate Sicura’ messa in atto dai carabinieri in Garfagnana e Media Valle del Serchio e volta a prevenire illeciti di qualsiasi genere. Anche lo scorso fine settimana i militari dell’Arma sono stati fortemente impegnati nel controllo del territorio, portando a casa non pochi risultati.

In particolare è stato attuato un vasto dispiegamento di forze delle stazioni per controllare tutte le aree di pertinenza, con un occhio particolare alla sicurezza stradale, per la quale sono stati effettuati dei posti di controllo lungo le maggiori vie di comunicazione. Altro punto cruciale dove si sono concentrati i controlli è stato quello dei locali pubblici e dei luoghi di aggregazione.

In tutto sono state impiegate 31 pattuglie con 64 militari che hanno controllato una decina di esercizi pubblici e luoghi di aggregazione, nonché un centinaio di auto e moto, con l’identificazione di altrettante persone. Sono, inoltre state controllate le persone sottoposte a misure di sicurezza, arresti e detenzione domiciliare.

Al termine dei controlli sono state elevate 5 contravvenzioni al Codice della strada per violazioni di vario genere ed è stata sottoposta a sequestro amministrativo un’auto a cui è stata anche ritirata la carta di circolazione.

Il Nucleo operativo radiomobile, nelle prime ore di domenica, ha denunciato in stato di libertà tre giovani italiani per guida in stato di ebbrezza, dopo che, sottoposti ai controlli, erano stati trovati in stato di alterazione alla guida dell’auto in Media Valle. Per loro, patente ritirata e meno 10 punti sulla patente a tutti e tre. Multa anche per un altro guidatore in stato di ebbrezza e anche per lui, niente più patente e 10 punti in meno per la patente.

La stazione di Borgo a Mozzano, invece, ha segnalato un ragazzo come assuntore di stupefacenti alla Prefettura.

La stazione di Coreglia Antelminelli ha arrestato – su ordine di carcerazione per pene concorrenti – un uomo di 34 anni, residente nella cittadina: l’uomo infatti deve scontare 3 anni e 3 mesi di reclusione per vari reati contro il patrimonio e la persona, commessi a Lucca tra il 2011 e il 2015.

La stazione di Camporgiano ha denunciato per furto aggravato in abitazione una donna di 45 anni, di San Romano in Garfagnana che, approfittando dell’assenza dei vicini di casa, si è introdotta nella loro abitazione, grazie al fatto che sapeva dove tenevano un mazzo di chiavi di sicurezza, e ha portato via monili in oro e denaro contante per un valore complessivo di 5mila euro.

I militari della Compagnia di Castelnuovo Garfagnana continueranno in questa attenta e capillare attività di controllo, soprattutto durante i weekend estivi, con l’obiettivo di contrastare in modo sempre più efficace la criminalità e la microcriminalità.