“Un altro mondo per i diritti della Pachamama”, a Capannori una giornata sui diritti della madre terra

CAPANNORI – Il Comune di Capannori in collaborazione con le associazioni Inarte e AEliante, mercoledì 27 giugno dalle ore 15.30 alle 23 alla scuola primaria “Amalia Bertolucci Del Fiorentino” di Capannori e al cinema Artè Capannori presenta l’iniziativa “Un altro mondo per i diritti della Pachamama”. L’evento, realizzato nell’ambito del tour Pachamama 2018, si compone di un laboratorio artistico per bambini, un incontro con Alberto Ruz Buenfil, messicano, pioniere del movimento degli eco-villaggi, delle reti bio-regionali e del cambio sociale e spirituale, Antonio Giachetti, avvocato ed esperto di civiltà Maya e di “cicli del tempo” e Thomas Torelli, autore e regista di “Pachamama: Manifesto per la Madre Terra”, “Un altro mondo” e “Food ReLOVution”. Durante la giornata sarà inoltre firmata la “Carta etica della Madre Terra”. Già accolta nelle legislazioni di alcuni stati dell’America Latina, afferma il principio fondamentale che la terra è un essere vivente, e come tale titolare di diritti inalienabili, che vanno garantiti, protetti e difesi.

L’evento rappresenta un momento in cui istituzioni e cittadini si uniscono per rafforzare la propria consapevolezza ambientale e sostenere il cambiamento verso un mondo migliore anche per le generazioni future ed il passaggio da una visione incentrata sull’uomo ad una visione incentrata sulla Terra.

Programma. Scuola primaria “Amalia Bertolucci Del Fiorentino”, via Carlo Piaggia, Capannori. Ore 15.30: laboratori artistici per adulti e bambini sui 4 elementi a cura dell’associazione Inarte; ore 17.30: cerimonia della Madre Terra e conferenza. Conduce Alberto Ruz Buenfil. Durante la cerimonia i partecipanti potranno portare un oggetto personale da “energizzare” e una bottiglia di vetro vuota; ore 19: conferenza di Antonio Giacchetti; ore 20.15: pausa cena. Cinema Artè, via Carlo Piaggia, Capannori. Ore 21: proiezione del film “Pachamama: Manifesto per la Madre Terra” (Italia, 2016) di Thomas Torelli; ore 22: dibattito con Thomas Torelli.