Un altro grande weekend di sport per i marciatori dell’Asd Antraccoli Lucca

LUCCA – Ancora un bel Week-end ricco di soddisfazioni per l’Asd marciatori Antraccoli Lucca ed i suoi atleti che hanno portato i colori giallo-blu in giro per la Toscana vivendo a pieno lo spirito sportivo della corsa sia nelle attività non agonistiche che in quelle, più impegnative, agonistiche.

Sabato “Corri con Paolo” a Montecarlo con un bel 4° posto di squadra con 63 presenti alla marcia inserita nel “Sabato si Vince” del trofeo Podistico Lucchese. La marcia, ben organizzata, aveva percorsi non competitivi collinari di 2,6 e 10 km intorno al paese di Montecarlo stesso, ed è stata molto partecipata, si stimano circa 3.600 partecipanti, pertanto il nostro quarto posto è di tutto rispetto.

Sabato José Luis Tani Stanghellini ha partecipato all’Ultra Trail Via degli Dei, gara di 125 km che da Bologna arriva a Fiesole attraversando l’appennino con un dislivello positivo totale di oltre 5000 m, 25 ore 23 minuti e 57 il suo invidiabile tempo.

Alla Venice Night Trail, sabato sera i nostri Alberto Ghilardi e Claudio Angeloni. Ottimo risultato per Claudio 10° Argento al traguardo dopo aver percorso i suggestivi 16km della gara.

Domenica, 49 marciatori hanno preso parte al “passeggio sulla Clodia” del trofeo Podistico Lucchese, ottenendo un bel 6° posto di squadra. La sgambata ludico-motoria-ricreativa con riferimenti storici è partita da Sesto di Moriano ed è stata organizzata dai Podisti Lucchesi con percorsi di 1,4, 11 e 16 km con bei percorsi collinari.

Domenica è stata anche la giornata delle competitive della Vivicittà organizzate dall’UISP e non ce le siamo fatte scappare vivendo a pieno non sono Lucca ma anche Firenze, Livorno e La Spezia.

A Lucca, il Comitato UISP Lucca Versilia ha organizzato 3 giri di mura.

Nella gara di casa la presenza dell’Asd Antraccoli è stata importante, ben 24 presenze su un totale di 165 partecipanti, con molte soddisfazioni soddisfazioni:

la splendida Donatella Serafini ancora sul podio, 1° nella categoria Argento Femminile;

Mimì Petroni 9° Assoluta Femminile mentre Yadira Guerra 12°;

Alberto Frediani 13° assoluto Maschile, Nicola Paladini 15°, Luca Picchi 17°, Maurizio Capecchi 21°, Alessandro Orsolini 22° e Gianluca Simonetti 23°.

Nei Veterani Marco Bellandi 9°, Stefanini Luca 12° e Damiano Di Giovanni 15°.

Paolo Capriotti si è classificato 8° Argento.

La Vivicittà Firenze è stata, come da tradizione, una mezza maratona con ben 9 atleti dell’Asd Antraccoli al via.

Buoni risultati per i nostri con in evidenza Diego Bianchini (1h38’51” alla sua prima mezza maratona), Alessandro Marchi (1h43′) e Barbara Novelli (1h55′). Battesimo, su questa distanza, anche per la nostra Elena Paolinelli.

A Livorno, Vivicittà di 12km con passaggio nella Fortezza Vecchia con al via 300 atleti competitivi tra cui i nostri Andrea Pelleriti e Rosario Vitellaro, quest’ultimo conosciuto come “Lo Zione” si è classificato 11° nella categoria Argento.

Mentre alla Vivicittà La Spezia ha corso il nostro Giovanni Vannucci che si è distinto chiudendo i 12 km della gara in 56’42”