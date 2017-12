Ultimi posti disponibili per il Concerto di Capodanno del Ciocco

CASTELVECCHIO PASCOLI – Disponibili gli ultimi biglietti per assistere a “Cinema amore mio – Le più belle colonne sonore della nostra vita”, il Concerto di Capodanno in programma in anteprima nazionale lunedì 1 gennaio 2018, alle 17.30, nell’Auditorium Theatre del Renaissance Tuscany al Ciocco.

Un appuntamento ormai consolidato che quest’anno si propone come un omaggio alle colonne sonore più amate che hanno contribuito a rendere immortali i capolavori del cinema internazionale.

Un viaggio attraverso quelle storie del grande schermo che a distanza di anni fanno ancora sognare (da “C’era una volta in America” a “Il Postino”, da “Rocky” a “Flashdance”, solo per citare alcuni dei titoli ricordati attraverso la musica). Un tributo a compositori del calibro di Charlie Chaplin, Burt Bacharach e Ennio Morricone. Ma soprattutto uno spettacolo ricco di suggestioni ed emozioni portato in scena dalla New Tuscany Orchestra, un ensemble di venticinque elementi formato da promettenti allievi e diplomati dei conservatori della Toscana, dalla chitarra solista del Maestro Giandomenico Anellino, che curerà tra l’altro anche tutti gli arrangiamenti orchestrali, e dalle note del pianoforte di Luca Perroni.

Nel cast anche i cantanti Benedetta Bianchi e Massimo Bertacci, il primo violino Sofia Astarita e l’attore Alessandro Bertolucci, qua nel ruolo di regista e voce narrante. Non mancheranno poi le sorprese, a partire dalla fisarmonica di Roberto Magnanensi.

Organizzato dalla Misericordia di Castelvecchio Pascoli con il contributo di Kedrion Biopharma, del Renaissance Tuscany e del Ciocco S.p.A., questa diciannovesima edizione vede anche la partecipazione di Del Monte Ristorazione Collettiva, Idrotherm 2000 e Italiana Servizi.

Chi non avesse ancora il biglietto d’ingresso, potrà acquistarlo sul sito vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito: al Ciocco infoPoint, Fidelity Tours a Castelnuovo di Garfagnana, Event Tours a Viareggio, ma anche all’edicola Poli a Barga e alla cartoleria Cerboncini a Lucca.

Per informazioni: 348 6559783 – concertociocco@nulllibero.it.

L’incasso della serata sarà devoluto, come succede dal 2003, alla Missione di Muhura in Rwanda, gestita dal dottor Lido Stefani e dalla moglie Anna.

In particolare con questa edizione verrà finanziata la realizzazione di locali destinati al personale paramedico che lavora nell’ospedale, nonché la distribuzione di beni alimentari, indispensabili oggi più che mai in seguito alla dura carestia che ha colpito la nazione.