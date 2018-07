Ultimi giorni per partecipare al photocontest della Coppa delle Ville Lucchesi

CAPANNORI – C’è tempo fino alle 23.59 dell’11 luglio per partecipare al photocontest legato alla prima edizione della Coppa Ville Lucchesi, il rally storico organizzato da Aci Lucca insieme con Aci Sport e con Eventi & Motori che è andato in scena lo scorso fine settimana (29 e 30 giugno), richiamando centinaia di persone lungo le strade e sulle colline.

Lo scatto vincitore verrà utilizzato come immagine di riferimento per la campagna di comunicazione della seconda edizione del rally. Il concorso è aperto a tutti, professionisti ed amatori, e la partecipazione è gratuita.

Ad ogni partecipante è richiesto di inviare una selezione di tre foto in alta definizione, a colori o in bianco e nero, che saranno sottoposte al giudizio sia di una giuria tecnica che di quella popolare. Oltre alla qualità tecnica dello scatto, sarà valutata anche la sua originalità e la capacità di valorizzare la corsa e il territorio in cui si è svolta. La foto che risulterà vincitrice dal verdetto della giuria tecnica, sarà utilizzata come immagine di riferimento per l’intera campagna di comunicazione della seconda edizione del rally storico. Un premio andrà anche a chi risulterà il più apprezzato dal voto popolare, attraverso il numero dei “mi piace” su Facebook: la prima classificata sarà utilizzata nelle pagine interne del materiale informativo e divulgativo e sui social ufficiali della manifestazione, mentre agli autori che si piazzeranno al secondo e terzo posto sarà data, rispettivamente, la possibilità di realizzare un servizio fotografico a bordo della macchina apripista e dell’auto “scopa”, a chiusura della carovana. Tutti e tre, inoltre, saranno invitati alla cena riservata agli equipaggi partecipanti della seconda edizione della Coppa.

La selezione di tre foto dovrà essere inviata entro le 23.59 dell’11 luglio all’indirizzo coppavillelucchesi@nulllucca.aci.it. Info e regolamento su: www.coppavillelucchesi.it.