Ultimi giorni per partecipare al bando ‘Vivi Lucca’ del Comune

LUCCA – L’amministrazione comunale ricorda che si avvicina la scadenza per concorrere alla formazione del calendario unico degli eventi della città “Vivi Lucca 2018” le domande dovranno infatti pervenire entro le ore 12 di giovedì 25 gennaio 2018. L’Amministrazione si prefigge l’obiettivo di selezionare iniziative di alto livello qualitativo in grado di essere significativamente attrattive per un pubblico non solo cittadino.

Le proposte di evento possono essere presentate dalle associazioni culturali, dagli enti no profit, pubblici o privati (fondazioni, comitati, istituzioni), dalle società cooperative, dalle società che organizzano eventi culturali, sportivi, di spettacolo o intrattenimento vario, dalle associazioni di promozione sociale, di volontariato, dalle associazioni sportive e dalle imprese che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero. Le iniziative dovranno essere in grado di distinguersi per originalità, carattere innovativo e capacità attrattiva, in un’ottica avanzata di promozione turistico culturale della città.

Con questo strumento il Comune di Lucca intende agevolare la programmazione e pianificazione, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti con altre manifestazioni ed eventi già programmati al fine di massimizzare le potenzialità della ricchissima offerta culturale lucchese.

La presentazione delle proposte dovrà avvenire obbligatoriamente tramite la compilazione della modulistica disponibile sul sito web del Comune di Lucca assieme al bando e alle istruzioni per la partecipazione.