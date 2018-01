Ultimi giorni per ammirare il presepe di San Martino a Castiglioncello

CASTIGLIONCELLO – Ultimi giorni di apertura del presepe della chiesa di San Martino Vescovo nel paese di Castiglioncello a Lucca nella località dell’Oltreserchio.

L’opera sarà visitabile oggi Sabato 13 dalle 15.30 alle 19.00 ( ad eccezione durante la messa prefestiva delle 17) e domani Domenica 14 dalle ore 15.00 alle 19.00 Al termine di tale data il presepe sarà smontato in attesa di decidere sull’opera da realizzare il prossimo anno. Per tutti gli appassionati e non solo che dopo le festività Natalizie hanno ancora voglia di fare qualche giro per presepi. Il presepe è ispirato all’interno di una corte del piccolo paesino di frontiera interamente realizzato dal gruppo di presepisti Luca Pepi, Arrigo d’Arrigo e Sarà Bertelli che da quattro anno stanno lavorando per far sì che queste opere diventino un appuntamento fisso all’interno del panorama presepiale locale della provincia di Lucca. Gesso, polistirolo e polistirene plasmato in maniera da realizzare scenografie corredato da effetti scenici come: giorno e notte, musica e apparizione dell’angelo affinché lo spettatore possa immergersi in quell’atmosfera capace di suggerire meraviglia e stupore per tornare a casa seguendo un altra strada come i Magi fecero al ritorno da Betlemme.

Tutte le info su orari e luogo Gruppo fb: Presepe S. Martino di Castiglioncello