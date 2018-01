Uil Garfagnana: il 19 assemblea in preparazione del congresso provinciale

CASTELNUOVO GARFAGNANA – La segreteria della Uil pensionati provinciale di Lucca informa tutti gli iscritti alla Uil di Garfagnana e Mediavalle che è indetta un’assemblea per il 19 gennaio che si terrà alla sede della Uil di Castelnuovo Garfagnana in via della Centrale alle ore 9.30 in prima convocazione e alle 10.30 in seconda convocazione. Questa assemblea sarà la prima in preparazione del congresso provinciale Uilp che si terrà il 16 febbraio e avrà come ordine del giorno la nuova organizzazione territoriale e l’elezione dei delegati al congresso.