Ufo nei cieli di Careggine: l’avvistamento è avvenuto a settembre

CAREGGINE – Era settembre, metà settembre, ma la notizia trapela solo adesso: un ufo ha solcato i cieli di Careggine. O perlomeno così sembra. L’avvistamento è stato fatto da una signora di circa 60 anni che vive non lontano dalla cittadina garfagnina.

Era una giornata con il cielo nuvoloso, grigia, autunnale e la signora percorreva la strada per andare a Careggine, quando poco dopo mezzogiorno e un quarto, si è accorta che qualcosa di strano era in cielo, nascosto dalle quelle nuvole che coprivano il cielo.

Ha guardato meglio e ha visto che, tra le nuvole, seminascosto dai cirri, c’era qualcosa che decisamente di queste non aveva la forma.

A far riflettere la signora è stato proprio il fatto che le nuvole stavano andando tutte nella solita direzione del vento, mentre questo oggetto non identificato se ne restava fermo, immobile, nel cielo.

Stando alla testimonianza della signora, i contorni dell’oggetto erano troppo netti per poter parlare di una nuvola. E poi c’è quel fatto che restasse completamente immobile mentre tutto il resto correva nel cielo.

A un tratto, poi, ha iniziato a muoversi a scatti – non determinati dal vento – si è rimpicciolito ed è sparito.

La presenza dell’Ufo non è passata inosservata: anche un’altra macchina si è fermata per osservarne le evoluzioni, ma a differenza della signora non si è fermato e non ha rilasciato la testimonianza dell’avvistamento. Per questa ragione il Gruppo Ricerche Ufologiche Shado chiede se vi siano altre persone che hanno visto l’oggetto in quel 15 settembre, mentre dell’indagine si sta occupando il Cun della Toscana.

Gli esperti del Gruppo, infatti, spiegano che «A volte le nuvole assumono forme particolari: si chiamano ‘nuvole lenticolari’ e hanno un aspetto molto simile a quello dei classici dischi volanti. Si tratta di un fenomeno non raro, quindi è importante trovare eventuali altri testimoni per corroborare il racconto della signora e poter affermare che si sia trattato di un avvistamento di un oggetto volante alieno».