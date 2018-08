Ufficio Casa: al via il recupero delle abitazione utilizzate impropriamente a Viareggio

VIAREGGIO – Avviate da parte dell’Ufficio Casa le operazioni di recupero delle abitazioni del patrimonio pubblico impropriamente utilizzate.

Nei giorni scorsi il dirigente dell’Ufficio Casa, ha firmato la prima ordinanza di decadenza dall’assegnazione ad un assegnatario di un immobile in emergenza abitativa in via Delle Catene che si era reso responsabile di violazione delle regole di corretta conduzione del rapporto concessorio.

A seguito dell’ordinanza, gli operatori del cantiere Comunale, accompagnati da una pattuglia della polizia municipale, si sono recati sul posto ed hanno ripreso possesso dell’immobile che sarà presto rimesso nel circuito dell’emergenza abitativa.

«Le attività ispettive e di verifica che gli uffici casa e la Polizia Municipale stanno conducendo hanno cominciato a dare i loro frutti – commenta l’assessore al Welfare Gabriele Tomei -: chi non utilizza in modo adeguato gli immobili assegnati o li occupa senza titolo dovrà lasciare il posto a coloro che ne hanno legittimo diritto e che si trovano da anni in lista di attesa».

Buone notizie anche per la manutenzione dell’edilizia popolare con 2milioni di contributi in arrivo dalla Regione: «Si tratta del contributo per le manutenzioni straordinarie che la Regione eroga annualmente – spiega Tomei -: una parte del finanziamento che sta dentro il Programma Operativo Regionale del piano delle infrastrutture della Regione che sono stati stanziati in due lotti».

«Nel primo lotto al nostro territorio erano destinati poco meno di 200mila euro. In questo secondo lotto invece sono stanziati 2milioni di euro destinati al rifacimento del quartiere Lenci – conclude l’assessore -. Ci aspettiamo che già a settembre Erp si metta al lavoro per realizzare quanto previsto».